Волгоградские хирурги сделали из авиационного алюминия «вторые руки» маленькому Андреасу

Маленький Андреас с рождения страдает патологическим заболеванием, которое не позволят активно работать мышцам. Диагноз поставили, когда ему был всего лишь месяц. Руки ребенка практически не слушаются из-за болезни суставов. Ради полноценной жизни он приехал вместе со своими родителями в Волгоград из Риги.

За всю жизнь у него наконец-то появился шанс на полноценное функционирование рук, Узнать что такое настоящие человеческие объятия собственными руками поможет уникальный экзоскелет ЭКЗАР-34. Специальное устройство помогает людям с проблемами опорно-двигательного аппарата разрабатывать мышцы и совершать необходимые в быту действия.

Андреас скоро сможет самостоятельно кушать

— Теперь мне легко поднимать руки и двигать ими, — делится впечатлениями маленький Андреас. — Мне наоборот опускать немного тяжелее. Я сам смогу кушать свою любимую манную кашу. Скоро я смогу играть в игрушки и держать предметы.

У малыша опускаются руки только в прямом смысле. Внушительный запас энергии и неиссякаемый оптимизм — его главное оружие в борьбе с болезнью. Специалисты уверены — с таким настроем Андреас сможет самостоятельно двигать руками быстрее запланированного срока. Он подходил к реабилитации весьма творчески, воспринимая разработку рук как игру. То изображал из себя железного человека, то имитировал игру на барабанах. Старательно продемонстрировал, как пользоваться ложкой. На публику не постеснялся спеть песню про принцессу на латышском языке.

В стенах ВолГМУ Андреас устроил экзо-танцы

— Сегодня мы увидели реакцию Андреаса, и наша работа принесла огромное моральное удовлетворение, — рассказывает заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ Александр Воробьёв . — Я радуюсь, солнце на душе. Для семилетнего подростка он проявил себя очень мужественно. Ничего не боялся и не сопротивлялся, назад не отступал. Мы буквально на глазах видим прогресс в работе рук мальчика.

Первую модель медицинские изобретатели сконструировали три года назад. С того времени им удалось создать 28 разновидностей экзоскелетов.

— Нам удалось усовершенствовать аппарат. Одно из ведущих московских ортопедических мероприятий заключило с нами договор на использование нашей интеллектуальной деятельности, — говорит Александр Воробьев. — Подобные аналоги есть и в Америке, но без скромности скажу, что наш лучше: прочнее, долговечнее, функциональнее.

Абсолютно все детали экзоскелета отечественного производства. Он изготовлен из авиационного алюминия. У первой вариации в составе были детали из дерева. Кстати, одну из наших моделей до сих пор использует пациент из Германии. В 2015 году возможность передвигаться без посторонней помощи волгоградские ученые подарили маленькой Илоне. Свой экзоскелет, с помощью которого девочка наконец самостоятельно смогла взять мел и подойти к школьной доске, она назвала «крылышками». По словам Фёдора Андрющенко, их разработка в первую очередь нацелена на оздоровление людей, а не на выманивание денег у пациентов.

Александр Александрович восхищен настойчивостью и харизмой юного Андреаса

— Иностранные аналоги, как правило, одноразовые, — поясняет Фёдор Андрющенко. — Если мы говорим о ребёнке, то через пару-тройку месяцев он подрастёт, и аппарат уже на него не будет рассчитан. В нашем случае можно подкорректировать размер и продлить эксплуатацию экзоскелета. В работе ЭКЗАРа мы используем обычные канцелярские резинки, которые стоят копейки, и их можно купить где угодно, даже в Африке. У зарубежных же — авторские, которые можно приобрести только у производителя. Вообще я сравниваю наш экзоскелет с автоматом Калашникова, который работает и в песке и в воде.

Один из главных плюсов новейшей разработки — он примеряется на самого человека. Иностранные модели прикрепляются к инвалидной коляске или к креслу, на котором пациент проводит большую часть времени. Явно непоседливый Андреас может использовать экзоскелет без привязки к месту.

— Мой сын сам не верил, что он сам не сможет двигать руками, — рассказывает мама мальчика Саманта Агеева. — Когда я наблюдала за первыми его движениями, у меня внутри всё кипело. Мы даже не ожидали, что Андреас так высоко и правильно будет делать движения рук. Это действительно подарок от Бога. Надеюсь, что с помощью ЭКЗАРа сын со временем сам сможет работать руками. Думаю, что в следующем году он пойдет в школу, но не для особенных детей, а в обычную. Пару лет назад мы только краем уха узнали, что такое возможно. Поехали на очередную операцию в Санкт-Петербург, где нам сказали, что профессор Воробьёв разработал этот экзоскелет. Мы приехали в Волгоград, и вот за полторы недели нам сконструировали чудо-аппарат.

Уже завтра Андреаса и его родителей ждёт долгий путь до Риги. Теперь мальчик не сомневается, что сможет вести более полноценный образ жизни и быть наравне со своими сверстниками.