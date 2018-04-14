Дополнительный отборочный тур на шоу «Голос. Дети»: кто из команд наставников получил билет в финал

Неделю назад Первый канал дал участникам шоу, не прошедшим в финал, дополнительную возможность. Был объявлен дополнительный отборочный тур для девяти участников из команд каждого наставника. От Пелагеи выступили Леонид Новожилов, Эден Голан и Ангелина Галецкая. От команды Валерия Меладзе пели Олеся Машейко , Давид Хиникадзе и Эвелина Большакова. А от наставника Басты на сцене появились Елизавета Лабодина, София Федорова и Эльвира Апшева. Каждый участник исполнил сольную песню.

В итоге по результатам зрительского голосования в финале шоу оказались София Федорова, Эден Голан и Олеся Машейко.

Зрители выбрали своих финалистов, которые уже в следующую пятницу поборются за звание победителя 5-го сезона телепроекта «Голос. Дети». Смотри лучшие моменты выпуска прямо сейчас.

А как тебе кажется: кто из ребят победит в этом сезоне?

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Фото:Instagram, Global Look Press