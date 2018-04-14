Ещё
Дополнительный отборочный тур на шоу «Голос. Дети»: кто из команд наставников получил билет в финал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дополнительный отборочный тур на шоу «Голос. Дети»: кто из команд наставников получил билет в финал 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Неделю назад Первый канал дал участникам шоу, не прошедшим в финал, дополнительную возможность. Был объявлен дополнительный отборочный тур для девяти участников из команд каждого наставника. От Пелагеи выступили Леонид Новожилов, Эден Голан и Ангелина Галецкая. От команды Валерия Меладзе пели Олеся Машейко, Давид Хиникадзе и Эвелина Большакова. А от наставника Басты на сцене появились Елизавета Лабодина, София Федорова и Эльвира Апшева. Каждый участник исполнил сольную песню.
В итоге по результатам зрительского голосования в финале шоу оказались София Федорова, Эден Голан и Олеся Машейко.
Зрители выбрали своих финалистов, которые уже в следующую пятницу поборются за звание победителя 5-го сезона телепроекта «Голос. Дети». Смотри лучшие моменты выпуска прямо сейчас.
А как тебе кажется: кто из ребят победит в этом сезоне?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
Шурыгина запела! Звезда ток-шоу об изнасиловании записала первый трек Сияющая именинница Безрукова, Левкин с подросшей милашкой-дочерью и другие звезды на премьере «Леонардо Миссия: Мона Лиза» Александр Ревва (Aleksandr Revva)
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Классика и гениталии: что не так с нашим театром166
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой29
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий3
10 запоминающихся сериалов3
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение