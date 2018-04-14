Фестиваль «Коачелла» начался! Кто из звезд уже там?

«Коачелла» — трехдневный музыкальный фестиваль, который вот уже 19 лет проходит в долине Коачелла, Калифорния. Туда ежегодно съезжаются тысячи людей — посмотреть на выступления лучших музыкантов и, конечно, встретить знаменитостей. Они это мероприятие просто обожают!

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В этом году на фестивале выступят Бейонсе (36), The Weeknd (28), Migos, SZA (27) и многие другие. Кстати, говорят, что Би будет не одна: вполне возможно, что Destiny’s Child воссоединятся для концерта.

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И вот, кто из звезд уже там.

Кайли Дженнер (20) приехала на фестиваль вместе с сестрой Кортни (38) и ее бойфрендом Юнесом Бенджимой (24). Ходят слухи, что там будет и Трэвис Скотт (25).

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https://www.youtube.com/watch?v=COTU_1m-na4 Ждем больше фотографий!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/festival-koachella-nachalsya-kto-iz-zvezd-uzhe-tam/