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Фестиваль «Коачелла» начался! Кто из звезд уже там?
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Фестиваль «Коачелла» начался! Кто из звезд уже там? 

Peopletalk 42 минуты назад
Фото: Peopletalk
«Коачелла» — трехдневный музыкальный фестиваль, который вот уже 19 лет проходит в долине Коачелла, Калифорния. Туда ежегодно съезжаются тысячи людей — посмотреть на выступления лучших музыкантов и, конечно, встретить знаменитостей. Они это мероприятие просто обожают!
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В этом году на фестивале выступят Бейонсе (36), The Weeknd (28), Migos, SZA (27) и многие другие. Кстати, говорят, что Би будет не одна: вполне возможно, что Destiny’s Child воссоединятся для концерта.
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И вот, кто из звезд уже там.
Кайли Дженнер (20) приехала на фестиваль вместе с сестрой Кортни (38) и ее бойфрендом Юнесом Бенджимой (24). Ходят слухи, что там будет и Трэвис Скотт (25).
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Среди звездных гостей также замечены: Оливия Калпо (25), Ванесса Хадженс (29), Эмили Ратаковски (26), Джастин Бибер (24) (кстати, он приехал туда не один, а с фотографом Чериссой Китмер), Хейли Болдуин (21) и другие.
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https://www.youtube.com/watch?v=COTU_1m-na4  Ждем больше фотографий!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/festival-koachella-nachalsya-kto-iz-zvezd-uzhe-tam/
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