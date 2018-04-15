«Коачелла» день второй: ещё больше звезд на фестивале 

«Коачелла» — трехдневный музыкальный фестиваль, который вот уже 19 лет собирает тысячи людей в долине Коачелла. Именно там можно посмотреть на выступления своих кумиров и увидеть их в живую на расстоянии вытянутой руки.
На фестивале уже появились Пэрис Хилтон (37), Кайли Дженнер (20), Кортни Кардашьян (38), Кендалл Дженнер (22), Джеймс Франко (39), Ники Минаж (35), Оливия Калпо (25), Ванесса Хадженс (29) и многие другие.
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Смотри, кто еще отдыхает на «Коачелле»!
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Кстати, самым ожидаемым на мероприятии стало выступление Бейонсе (36), ведь в прошлом году она не смогла приехать на «Коачеллу» из-за своей беременности. И сегодня Би просто взорвала: за время своего шоу она сменила 5 костюмов, спела с мужем Джей Зи (48) и коллегами по группе Destiny’s Child. Это было очень круто!
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🔥🔥 BEY & JAY-Z — DEJA VU 🔥🔥
Публикация от 🎧🎶📹♋ DJ UNIQUE™ ♋📹🎶🎧 (@djunique721_)
15 Апр 2018 в 2:08 PDT Say My Name #Beyoncé #KellyRowland #MichelleWilliams #DestinysChild #Beychella 😍😍😍❤❤🐝
Публикация от Beyonce (@beyonce_gk.carter)
15 Апр 2018 в 1:51 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/koachella-den-vtoroj-eshhyo-bolshe-zvezd-na-festivale/