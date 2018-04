«Коачелла» день второй: ещё больше звезд на фестивале

«Коачелла» — трехдневный музыкальный фестиваль, который вот уже 19 лет собирает тысячи людей в долине Коачелла. Именно там можно посмотреть на выступления своих кумиров и увидеть их в живую на расстоянии вытянутой руки.

все слайды

Смотри, кто еще отдыхает на «Коачелле»!

все слайды

Кстати, самым ожидаемым на мероприятии стало выступление Бейонсе (36), ведь в прошлом году она не смогла приехать на «Коачеллу» из-за своей беременности. И сегодня Би просто взорвала: за время своего шоу она сменила 5 костюмов, спела с мужем Джей Зи (48) и коллегами по группе Destiny’s Child. Это было очень круто!

все слайды

🔥🔥 BEY & JAY-Z — DEJA VU 🔥🔥

Публикация от 🎧🎶📹♋ DJ UNIQUE™ ♋📹🎶🎧 (@djunique721_)

15 Апр 2018 в 2:08 PDT Say My Name #Beyoncé #KellyRowland #MichelleWilliams #DestinysChild #Beychella 😍😍😍❤❤🐝

Публикация от Beyonce (@beyonce_gk.carter)

15 Апр 2018 в 1:51 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/koachella-den-vtoroj-eshhyo-bolshe-zvezd-na-festivale/