«Коачелла»: еще больше звезд на фестивале 

В долине Коачелла в разгаре одноименный трехдневный музыкальный фестиваль. И десятки звезд съехались туда, чтобы от души повеселиться.
Так, на фестивале уже были замечены Джиджи Хадид (21), Джастин Бибер (24), Пэрис Хилтон (37) и ее жених Крис Зилка (32), сестры Кардашьян-Дженнер, Рианна (30), Бейонсе (36) (нам не забыть ее грандиозное выступление), Ники Минаж (35) и The Weeknd (28).
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Мы собрали еще больше фотографий знаменитостей на легендарной «Коачелле».
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/koachella-eshhe-bolshe-zvezd-na-festivale/