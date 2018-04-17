«Коачелла»: еще больше звезд на фестивале

В долине Коачелла в разгаре одноименный трехдневный музыкальный фестиваль. И десятки звезд съехались туда, чтобы от души повеселиться.

все слайды

Мы собрали еще больше фотографий знаменитостей на легендарной «Коачелле».

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/koachella-eshhe-bolshe-zvezd-na-festivale/