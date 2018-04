Джесси Джей одержала победу на шоу талантов «Singer» в Китае 

Несколько месяцев назад британская певица Джесси Джей поразила общественность и своих фанатов, приняв участие в конкурсе талантов «Singer» в Китае, аналоге шоу «X-Factor». И не в качестве судьи, как это было в «The Voice», а как конкурсант. Причем Джесси стала первой мировой знаменитостью за всю историю шоу, принявшей участие в конкурсе. Певица на протяжении месяцев разрывалась между двумя странами, летая на репетиции и выступления на сцене. За время конкурса Джесси Джей показала всем, на что она способна, мастерски исполнив многие классические хиты: «Reflection» из фильма «Мулан», «I Have Nothing» Уитни Хьюстон , «My Heart Will Go On» Селин Дион, «Purple Rain» Принса и другие. И вот 13 апреля настал час-икс: Джесси Джей одержала победу в финале конкурса «Singer», набрав 47,5% голосов от телезрителей многомиллионного Китая. Певица опередила тем самым своего ближайшего соперника Хуа Ченю на 25,65%. В первой части финала Джессика исполнила свой хит «Bang Bang» совместно с участниками шоу Коко Ли и KZ Tandingan. Для победного выступления исполнительница выбрала хит своего кумира Уитни Хьюстон «I Will Always Love You», покоривший зрителей. После победы в «Singer» Джесси продолжит подготовку к релизу своего четвертого студийного альбома «ROSE», в поддержку которого уже выпущены лид-сингл «Queen», а также треки «Not My Ex» и «Think About That». Также есть информация, что планируется выпуск не одной, а целых двух пластинок. Последний студийный альбом «Sweet Talker» вышел в 2014 году. Лид-сингл «Bang Bang» с этого альбома, записанный совместно с Арианой Гранде и Никки Минаж, стал мировым хитом. После «Bang Bang» следующим синглам не удалось стать успешными. Также Джесси записала трек «I Got You (I Feel Good)» для заключительного фильма трилогии «50 оттенков серого».