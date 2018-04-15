От негативного влияния улиц воспитанниц «Паруса надежды» защитит «Колыбелька»

С начала года реабилитацию прошли 280 подростков.

Во всех 10 социально-реабилитационных центрах Приморья работают программы, разработанные специально для реабилитации девочек-подростков асоциального поведения. С начала года реабилитацию по тематическим программам прошли 280 подростков, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По словам директора департамента труда и социального развития Приморского края Лилии Лаврентьевой, основная задача сотрудников центров — отвлечь воспитанниц с асоциальным поведением от негативного влияния улицы, создать условия для их физического, психического и социального благополучия.

«Девочки «группы риска» поступают к нам из семей, находящихся в социально опасном положении. Как правило, это злоупотребляющие алкоголем родители, которые не занимаются воспитанием своих детей. Часто таких безнадзорно проводящих время подростков доставляет полиция. Практически у каждой девочки — печальный опыт употребления психоактивных веществ. Есть и такие, кто пережил жестокое обращение и насилие. Психологи помогают девочкам восстановить психоэмоциональное состояние и личностный потенциал», — комментирует глава ведомства.

В арсенале специалистов — хорошо зарекомендовавшие себя педагогические технологии приобщения подростков к здоровому образу жизни, оздоровления круга их общения, сохранения репродуктивного здоровья, включая профилактику раннего материнства.

К примеру, реабилитационный центр «Парус надежды» уже более 10 лет предлагает своим воспитанницам 12-17 лет участие в проекте «Будущие мамы». В специально оборудованном учебном кабинете «Колыбелька» имеется все необходимое для обучающих занятий.

«Детская кроватка, пеленальный столик, детская одежда, куклы, видеоаппаратура для показа учебных тематических фильмов и программ — подростки в игровой форме учатся пеленать младенцев и ухаживать за ними, получают знания об основах воспитания, семейных отношениях, навыки ручного труда и домоводства, необходимые для будущей женщины, жены, матери, хозяйки», — рассказывает директор центра Наталья Панкова.

Обязательно проводятся занятия, дающие девочкам представления об особенностях физиологии женского организма, методах планирования семьи и контрацепции. Специальные беседы и уроки направлены на профилактику вредных привычек и асоциального поведения.

Работа психолога способствует избавлению от комплексов, переоценке жизненных приоритетов.

«Мы замечаем, как меняются наши воспитанницы. Девочки начинают внимательнее относиться к своему внешнему виду. У них формируются эстетический вкус, навыки культуры поведения и общения», — отмечает Наталья Панкова.

Анализ, проведенный краевым департаментом труда и социального развития, показывает, что такая профилактическая работа с особым контингентом девочек имеет положительный эффект. За 10 лет участницами тематических программ стали 5 тысяч воспитанниц «группы риска». Около тысячи из них — в 2017 году.

У 76% несовершеннолетних изменилось отношение к своему репродуктивному здоровью. 62% отказались от вредных привычек. 87% подопечных специалисты помогли восстановить утраченные семейные связи. В целом, за период реабилитации у 85% девочек формируется позитивная самооценка личности, приобретаются навыки осознанной потребности здорового образа жизни и ценностного отношения к своему здоровью.