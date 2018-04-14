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Цветом по струнам души: смотрим необычные снимки волгоградского фотографа
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Цветом по струнам души: смотрим необычные снимки волгоградского фотографа 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Фотограф-любитель Александр Засимович показывает свой Волгоград — узнаваемый, но иной. И признается: снимать здесь комфортно, легко.
— Люблю Волгоград за его многоликость, считаю одним из самых привлекательных городов нашей необъятной родины с неиссякаемым количеством сюжетов для фотографии, — признается Александр. — Здесь всегда можно найти понимание со стороны жителей и поддержку в поиске локаций: прохладных скверов и просторных площадей, набережных и дворов, полных оживших городских легенд и историй. Их можно снимать, как сливки.
Каждое фото Александра выдержано в своей цветовой гамме. Неуловимая игра оттенков создает особое настроение для каждого снимка. — Цветовая гамма — это язык, с помощью которого можно достучаться до созерцающего и задеть именно те струны, — поясняет Александр Засимович. — Ведь то, что видит художник, не видит созерцатель. Душа — главное, что должно быть у каждого изображения.
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