Цветом по струнам души: смотрим необычные снимки волгоградского фотографа

Фотограф-любитель Александр Засимович показывает свой Волгоград — узнаваемый, но иной. И признается: снимать здесь комфортно, легко.

— Люблю Волгоград за его многоликость, считаю одним из самых привлекательных городов нашей необъятной родины с неиссякаемым количеством сюжетов для фотографии, — признается Александр. — Здесь всегда можно найти понимание со стороны жителей и поддержку в поиске локаций: прохладных скверов и просторных площадей, набережных и дворов, полных оживших городских легенд и историй. Их можно снимать, как сливки.

Каждое фото Александра выдержано в своей цветовой гамме. Неуловимая игра оттенков создает особое настроение для каждого снимка. — Цветовая гамма — это язык, с помощью которого можно достучаться до созерцающего и задеть именно те струны, — поясняет Александр Засимович. — Ведь то, что видит художник, не видит созерцатель. Душа — главное, что должно быть у каждого изображения.