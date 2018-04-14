Виталий Гогунский намекнул на возвращение Кузи

Звезда сериала «Универ», исполнивший роль простого, но полюбившегося многим персонажа, дал поклонникам надежду увидеть Кузю в проекте снова. Виталия в данный момент можно увидеть в качестве гостя на различных популярных телешоу. В своем Инстаграм аккаунте Гогунский неожиданно поделился совместной фотографией с Артуром Джанибекяном . Актер назвал продюсера «Интернов», «Камеди Клаба» и «Универа» самым успешным.

Виталий сообщил, что он с Артуром встретился, чтобы обсудить вероятное возвращение Кузи в «Универ». Актер старательно подчеркнул отсутствие точного плана, но спросил у подписчиков мнение на этот счет. Гогунский поинтересовался, в каком проекте его персонажа хотели бы видеть поклонники.

Большинство читателей блога Виталия с радостью восприняли перспективу увидеть Кузю в «Универе. Новая Общага». Но нашлись и те, кто посчитал этого героя устаревшим и неуместным в связи со сменой состава: «И без Кузи в „Универе“ хватает артистов с юмором! Да и, честно говоря, времени достаточно много прошло. Мне кажется, Кузя пройденный этап, надо двигать дальше! Вы же талантливый, интересный, статный и дальновидный!»