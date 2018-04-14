Детский парк Орла закроют для посетителей

В Орловской области активизировались клещи. В этом сезоне уже зарегистрированы первые случаи нахождения паразитов на животных.

По информации пресс-службы мэрии, с 17 по 19 апреля включительно детский парк областного центра будет закрыт из-за проведения противоклещевой обработки. Нахождение в указанные дни на территории парка запрещено, говорится в сообщении.

Напомним, ежегодно в Орловской области регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза. Иксодовые клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний: клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, Крымской геморрагической лихорадки, клещевых риккетсиозов, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека, туляремии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Орловской области проснулись клещи