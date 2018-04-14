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Детский парк Орла закроют для посетителей
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Детский парк Орла закроют для посетителей 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловской области активизировались клещи. В этом сезоне уже зарегистрированы первые случаи нахождения паразитов на животных.
По информации пресс-службы мэрии, с 17 по 19 апреля включительно детский парк областного центра будет закрыт из-за проведения противоклещевой обработки. Нахождение в указанные дни на территории парка запрещено, говорится в сообщении.
Напомним, ежегодно в Орловской области регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза. Иксодовые клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний: клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, Крымской геморрагической лихорадки, клещевых риккетсиозов, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека, туляремии.
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Сообщение Детский парк Орла закроют для посетителей появились сначала на РИА 57.
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