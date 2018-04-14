Доброта без границ: инвалиды в Беларуси получат работу мечты

Белорус Александр Авдевич стал знаменитым, когда проехал на ручном велосипеде всю Европу. Сейчас в родном городе он запустил проект для инвалидов, которые хотят работать в кофейнях. О доброте без границ рассказала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович

Без молока и сахара. Наталья любит американо, не только пить, но и готовить. Научилась на проекте «Инклюзивный бариста». Свои навыки уже испробовала на практике: целый день работала за барной стойкой небольшой кофейни.

«У меня есть огромное желание работать по профессии. Не думала, что меня настолько захватит. Это реальная возможность работать наравне со здоровыми», — говорит участница проекта «Инклюзивный бариста» Наталья Астанина.

А еще помогать другим. Выручка участников проекта пошла на лечение Артема Шульвинского. Мальчику десять. Больше года он борется с онкологией. Сейчас находится в испанской клинике.

Деньги на лечение собирают родственники, друзья и просто неравнодушные рассказывает папа Артема, Александр. Правда, сколько всего будет нужно, родные пока не знают.

«Мы перевели им 33 тысячи 700 евро на лечение. Я просил у них весь счет, чтобы они могли дать нам. Но они не могут предоставить, потому что не могут знать, как будет дальше развиваться лечение», — отметил папа Артема Шульвинского Александр Шульвинский

Благотворительный проект запустил Александр Авдевич. Руководитель районной организации инвалидов-колясочников стал знаменитым после того, как проехал 4 тысячи километров на ручном велосипеде. Недавно он получил европейский грант, теперь больше двух десятков человек с ограниченными возможностями смогут освоить навыки бариста.

«Я искал профессию, которая сможет прекратить существование людей с инвалидностью как профессионалов-интровертов. Меня интересовала профессия, в которой люди помимо своей занятости, помимо своего какого-то заработка, еще смогут социализироваться», — рассказал автор проекта.

Проект завершил свою работу в Лиде. Но скоро обучать бариста начнут еще в четырех городах Беларуси.

Выпускники проекта будут востребованы на рынке труда, уверены организаторы. В Беларуси людям с инвалидностью первый год зарплату выдает не работодатель, а фонд социальной защиты.

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