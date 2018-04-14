Звезды, которые в реальной жизни — полная противоположность своих сценических персонажей

Александра многие воспринимают как плохого, опасного и дерзкого парня. Он — роковой красавчик, который разбивает девичьи сердца. Все благодаря его ролям в «Законе каменных джунглей», «Методе» и «Полицейском с Рублевки». В определенный момент Петрова даже начали упрекать в том, что все его персонажи однотипны.

Но актер старается не обращать внимания на эти претензии: он уверен, что привносит в образы своих героев что-то новое, а еще говорит, что плохих ролей не бывает есть плохие актеры.

Несмотря на амплуа ловеласа и дерзкого парня, в обычной жизни Александр однолюб: сейчас он строит отношения с актрисой Ириной Старшенбаум , а до этого 10 лет встречался с Дарьей Емельяновой . Все, кто знаком с Петровым, говорят, что он — парень очень романтичный: пишет стихи и даже поставил эффектный моноспектакль «Заново родиться», который открыл его зрителям с другой стороны.

Александра Паля ни с кем не перепутаешь: актер часто играет хулиганов и суровых уличных парней. Все мы помним его по фильму «Горько!», например. В кадре Александр производит впечатление раскрепощенного и уверенного в себе человека, но в реальной жизни достаточно скрытен. Кроме того, Паль — очень разноплановый и глубокий актер. Убедиться в этом можно, посмотрев спектакли с его участием — «В ожидании Годо» и «Бердичев».

Алла Михеева уже давно и успешно эскплуатирует образ необремененной высоким интеллектом блондинки. Вопросы в духе «вы правда такая или притворяетесь?» Алле не задают уже давно. А все потому, что помимо «Вечернего Урганта» Михеева участвовала и в других проектах. Там-то поклонники и убедились, что она неглупая, смелая и очень трудолюбивая девушка.

Ильич (Little Big)

Ильич, а жизни Илья Прусикин — создатель группы Little Big, которая выпускает наверное самые актуальные и провокационные клипы в российском YouTube пространстве. Образ Ильича — это стеб во всем, начиная от внешнего вида и заканчивая эксцентричными сценами в клипах.

А вот в жизни Илья вполне адекватный (хоть и с легкостью может съесть опарышей ради хорошего кадра) и рассудительный парень. Прусикин — примерный семьянин: он женат на видеоблогере Ирине Смелой, а в ноябре 2017 года у них родился сын Добрыня, которого знаменитый папа пока никому не показывает.