«Победный» аврал

— Ой, смотрите, бабушка на качелях, — смеются ребятишки, увидев, как пожилая, сгорбленная, худенькая женщина неловко пытается устроиться на высоком сидении качалок на детской площадке.

— А вы бы ей помогли, — упрекают ребятню взрослые, наблюдая эту картину во дворе дома 3 — а по улице Соколова Соколенка почти каждый день в любое время года.

Анастасии Павловне непросто спускаться с шестого этажа подъезда этой многоэтажки, в котором нет лифта.

Мало кто знает, что она — ветеран труда, труженица тыла. Бабушка и бабушка…

Вот в сельской местности часто встретишь на доме табличку, указывающую, что здесь живет участник Великой Отечественной войны или труженик тыла.

Перед 9 Мая и во Владимире начали большую работу по уточнению списков тех, чья жизнь достойна внимания и уважения за причастие к фронтовым годам и событиям.

Во Владимирской области проходит акция « Не вспомнить, а помнить», посвящённая Великой Победе 1945 года. Стартовала она ровно за месяц до праздника «со слезами на глазах». По поручению Губернатора Светланы Орловой акция проводится под эгидой департамента социальной защиты населения областной администрации.

Социальные работники, действуя в режиме «победного» аврала, выявляют бабушек и дедушек, которым будут вручены поздравления и доставлены подарки « в студию».

В рамках региональной акции пройдёт ряд мероприятий с участием социальных работников, волонтёров, активистов разных возрастов, воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних: «Весенняя неделя добра», «Дойти до каждого», «Забота», «Битва хоров», «Рисунок для деда», «О героях былых времен…», «Поклонимся великим тем годам», «Эхо Победы», «Военное детство».

Ветеранам Великой Отечественной войны, людям с ограниченными возможностями здоровья будет оказана помощь в уборке жилых помещений, в обустройстве приусадебных участков и придомовых территорий.

Добровольцы помогут людям преклонного возраста перекопать огород и наколоть дров.

Если и в вашем доме, дворе есть люди, которые своим трудом приближали День Победы, не оставайтесь равнодушными, помогите им, не поскупитесь на добрые дела и слова.