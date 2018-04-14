7 лучших зарубежных комиков

Фото: reutersmedia.net Когда мы говорим о современной стендап-комедии, чаще всего подразумеваем Джорджа Карлина. В Интернете разгуливает множество отрывков его выступлений, а люди делятся хлёсткими цитатами, даже не подозревая, чьи это слова. Вот, например.

«Религия — это как пенис. Нормально, когда он у тебя есть. Приятно, если вы гордитесь им. Но пожалуйста, не доставайте его и не размахивайте им на людях. И пожалуйста, не пытайтесь подсунуть его моим детям».

Джордж Карлин — один из первопроходцев жанра, актёр и писатель, обладатель четырёх премий «Грэмми» и премии Марка Твена . Он делился с аудиторией своими проницательными наблюдениями, шутил про политику, религию, секс, высмеивал пороки американцев, а ему за это аплодировали.

«Я вот думал, почему люди старея всё активнее читают Библию. И тут меня осенило: они ведь готовятся к выпускному экзамену».

Начинал Карлин диджеем на радиостанции, затем ставил комедийные номера в ночных клубах, был частым гостем на различных телешоу. Его популярность росла как снежный ком. Большинство его шуток, так или иначе, были формой ироничной социальной критики. Но настоящая популярность пришла к Карлину с выходом его монолога «Семь слов, которые вы никогда не произнесёте на телевидении». Не только слава тогда обрушилась на комика, но и масса критики. Но суд наказывать за столь неординарный монолог не стал.

Карлин выпустил 14 полнометражных стендапов (полтора-два часа юмора). Последний It’s Bad for Ya был снят за четыре месяца до его смерти. Карлин скончался в 71 год (2008) от сердечной недостаточности.

Фото: consequenceofsound.com Главный американский комик современности, наследник брюзжащего стиля Джорджа Карлина — Луи Си Кей. Начинал с того, что писал тексты для других комиков и телеведущих. Успех к нему пришёл, когда Луи было уже за 40. Золотой жилой оказалась тема кризиса среднего возраста, Си Кей вовсю эксплуатирует образ раздражённого мужчины, который разведён, воспитывает двух дочерей и неумеренно ест. Юмор может показаться очень циничным, но стоит посмотреть, КАК он произносит свои монологи, и понимаешь, что всё сказанное им пропитано любовью к людям.

«Я никогда не осуждаю других родителей. Знаете, вот этот момент, когда вы видите маму в «Макдоналдсе» или где-то ещё и она кричит на ребёнка: «Заткнись! Я ненавижу тебя». А люди стоят и смотрят с осуждением: «Боже, какая ужасная мать!» Чтобы вы знали: эти люди — не родители, у них нет детей. Потому что любой родитель на их месте бы подумал: «Что этот маленький засранец такого натворил?! Бедная женщина!»

С 2010 по 2015 год Луи собственноручно создавал телевизионный ситком с его же именем «Луи» — едва ли не лучший сериал в жанре «ситком про стендап-комика».

Фото: scrapsfromtheloft.com Наткнувшись на ютьюбе на видео с этим ирландским комиком, большинство наверняка подумает: «Эй, парень, походу у тебя была весёлая ночка». Торчащие волосы, небрежная одежда, сигарета в руке, а нередко и стаканчик вина. Дилан Моран — один из лучших комиков в мире, забавный, местами наигранно нелепый, но никого не оставляющий равнодушным. Его юмор, по сути, классическая комедия наблюдений.

«Я не употребляю наркотики. Мне это уже не нужно. Я постарел, и если мне теперь нужен приход, нужно просто неожиданно встать со стула».

При этом о своей личной жизни Моран старается не распространяться и просто ненавидит давать интервью. Свою карьеру комик начал в 20 лет, в 24 стал самым молодым обладателем награды Perrier Comedy Award, а в 25 поехал в первый тур по Великобритании. В начале нулевых создал культовый ситком «Книжный магазин Блэка», где Моран играет собственно Блэка — владельца книжной лавки, пьющего, курящего и ненавидящего всех на свете.

Моран сейчас по-прежнему снимается в фильмах, но большую часть времени гастролирует. Кстати, уже не раз он выступал и в России.

Фото: scrapsfromtheloft.com Самый известный трансвестит в стендап-комедии и вроде пока как единственный. К успеху пришёл в начале 90-х, когда выходил на сцену исключительно в женских платьях, на шпильках и при полном макияже. Сейчас он более сдержан: мужские рубашки, галстуки и костюмы — впрочем, подведённые глаза, каблуки и накрашенные ногти остались. Несмотря на сценический образ, был и остаётся гетеросексуальным мужчиной.

У Иззарда дислексия (избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения и письма при сохранении общей способности к обучению), ходят слухи, что именно из-за неё он не готовится к выступлениям. Поэтому может возникнуть впечатление, что он перескакивает с места на место и события его монолога бессвязны. Но в этом и состоит особенность юмора Иззарда: доведение до абсурда, импровизация и необычные взгляды на вещи. Например, Иззард рассказывал, как Иисус проповедует динозаврам.

Эдди Иззард — один из редких комиков, который вовсю использует пантомиму и пародию, а ещё он человек небывалой эрудиции, нередко шутит про исторические события, балет и космические программы.

Вы могли не знать его как комика, но точно замечали в кино или в сериалах. Появление в «Ганнибале», роль криминального эксперта в «Друзьях Оушена», главная роль в картине «Потерянное Рождество». Он действительно чертовски талантлив.

Фото: stamfordartscentre.com Карр — англичанин до мозга костей. Сухая британская подача, театральные паузы и… минимум эмоций. Его острые подколки и чёрный юмор нравятся далеко не всем (у Джимми были проблемы из-за шуток про людей с синдромом Дауна), к чему Карр относится спокойно, говоря, что люди имеют право оскорбиться, но и у него есть право свободно шутить о чём хочет.

«Самое распространённое в мире суеверие — это вера в гороскопы. И есть название для людей, верящих в гороскопы, они называются одинокие женщины».

Получив хорошее образование и начав строить карьеру в нефтегазовой компании, Джимми вдруг круто изменил профессиональное будущее, в 2000-м перейдя в сферу стендап-комедии. Сейчас он постоянно гастролирует, выступает на комедийных вечерах и фестивалях. Кстати, Карр — мастер «уанлайнеров» (коротких шуток), даже написал по этому поводу книгу.

Заработав неплохую репутацию в стендап-среде, Карр начал работать ведущим на телевидении.

Фото: netflix.com Уже умудрённый опытом, американский комик заставляет говорить о себе как об одном из лучших комиков Америки, а многие называют его новым Карлином. Заниматься комедией Билл начал ещё в 1992 году, первый комедийный альбом на свои средства выпустил лишь в 2003. Шутки абсолютно разные, но практически никогда не «ниже пояса».

«Три из четырёх браков распадаются. Вы бы стали прыгать с парашютом, зная, что три парашюта из четырёх не раскроются? Учитесь логически мыслить, мужики».

Билл удачно сочетает и сатиру, и истории из жизни, автор смелых утверждений из серии «миру нужна новая чума». Скепсис по отношению к жизненным достижениям оценят, скорее всего, люди постарше.

Фото: indianexpress.com Один из самых молодых комиков в этой подборке. Об индийских корнях ярко говорит его внешность и имя, но фирменного индийского акцента у него нет — Азиз с самого рождения живёт в Штатах. При этот много шутит как раз о расизме и об индийцах. А ещё рассказывает о своих попытках создать отношения. И после многих лет шуток на тему любви решил немного поговорить серьёзно и написал книгу «В активном поиске» вместе с социологом из Нью-Йоркского университета.

«Истинная любовь? У этого парня есть работа и заметные усы. Держись за него, девочка».

Популярность в стендапе подарила Азизу путёвку и на телевидение, и в кино. Наиболее известные роли — в сериалах «Парки и зоны отдыха» и «Мастер не на все руки». А ещё он не только играет в ситкомах, но и выпускает свои собственные. Статьи по теме 7 лучших сериалов о спорте Не только «Выживший»: 5 фильмов Ди Каприо, которые вдохновят заняться собой Выбор The Challenger: фильмы, которые мы хотим, чтобы вы посмотрели «Мне осточертело болезненное безволие»: 4 вдохновляющих фильма про путешествия

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