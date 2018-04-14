Актер К. Крюков и гимнастка М. Мамун выступят в роли продавцов-консультантов на фестивале «Пасхальный дар»

Российские знаменитости попробуют себя в роли продавцов на площадке фестиваля «Пасхальный дар», расположенной возле ЦУМа . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«В заключительные дни фестиваля «Пасхальный дар» можно успеть очень многое: побывать на концертах, посмотреть спектакли, поучаствовать в мастер-классах. А еще — приобрести замечательные сувениры в подарок друзьям, родным или самому себе. Делать покупки на фестивале особенно радостно, ведь часть выручки от продаж перечисляют в помощь подопечным благотворительных фондов. Ну, а 15 апреля, выбирая подарки на площадке «Пасхального дара» на ул. Кузнецкий мост (около ЦУМа), можно будет пообщаться со знаменитостями: звезды шоу-бизнеса, спортсмены и светские персоны попробуют себя в роли продавцов-консультантов зоны народных промыслов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 15 апреля 2018 г. гости фестиваля смогут пообщаться со знаменитостями, сделать фотографию и получить автограф на память, приобрести декоративные пасхальные яйца, павловопосадские платки, самовары, матрешки и другие сувениры.

Также на площадке возле ЦУМа 14-15 апреля, с 13:00 до 19:00, пройдут мастер-классы для детей по 3D-моделированию, оригами, акварельной живописи.