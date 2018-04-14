Михаил Боярский и Евгений Водолазкин проверят грамотность петербуржцев

Ежегодная акция «Тотальный диктант» пройдет по России 14 апреля. Вносить свои грамматические и пунктуационные коррективы в творчество лауреата «Большой книги» петербуржцы смогут более чем на 80 площадках. Почти 100 килограммов ручек уже распределили по районам и пригородам.

В библиотеке имени Маяковского, на набережной Фонтанки, 46, диктант проведет Евгений Водолазкин . Специалист по вопросам древнерусской литературы из Пушкинского дома и автор романов «Лавр» и «Авиатор», кроме того, литературовед писал текст для «Тотального диктанта» в 2015 году.

Также Михаил Боярский со своей женой-актрисой Ларисой Луппиан проверят петербуржцев на грамотность и проведут диктант в соседних кабинетах СПбГЭУ на набережной канала Грибоедова, 30/32. А в аудитории Университета ИТМО текст прочитает Марина Кацуба — победитель «Битвы поэтов» на 100ТВ и участница рэп-батлов на Versus.

Ранее было известно о старте записи на «Тотальный диктант», сейчас запись все еще идет, но места заканчиваются быстро. Начало «Тотального диктанта» в 14.00 по московскому времени.

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