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Михаил Боярский и Евгений Водолазкин проверят грамотность петербуржцев
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Михаил Боярский и Евгений Водолазкин проверят грамотность петербуржцев 

Собака 30 минут назад
Фото: Собака
Ежегодная акция «Тотальный диктант» пройдет по России 14 апреля. Вносить свои грамматические и пунктуационные коррективы в творчество лауреата «Большой книги» петербуржцы смогут более чем на 80 площадках. Почти 100 килограммов ручек уже распределили по районам и пригородам.
В библиотеке имени Маяковского, на набережной Фонтанки, 46, диктант проведет Евгений Водолазкин. Специалист по вопросам древнерусской литературы из Пушкинского дома и автор романов «Лавр» и «Авиатор», кроме того, литературовед писал текст для «Тотального диктанта» в 2015 году.
Также Михаил Боярский со своей женой-актрисой Ларисой Луппиан проверят петербуржцев на грамотность и проведут диктант в соседних кабинетах СПбГЭУ на набережной канала Грибоедова, 30/32. А в аудитории Университета ИТМО текст прочитает Марина Кацуба — победитель «Битвы поэтов» на 100ТВ и участница рэп-батлов на Versus.
Ранее было известно о старте записи на «Тотальный диктант», сейчас запись все еще идет, но места заканчиваются быстро. Начало «Тотального диктанта» в 14.00 по московскому времени.
По материалам «Фонтанка.ру»
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