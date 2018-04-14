Макс Покровский: Хочу драться, но не умею

Группа «Ногу свело!» выстрелила в 1990-х. Ее неповторимый стиль сразу признали заслугой бессменного солиста и автора песен Макса Покровского . Он не раз признавался в отсутствии профессионального музыкального образования, а в детстве мечтал стать летчиком и даже окончил авиационный институт, но по специальности не проработал ни дня. В эфире программы «Ой, мамочки!» Максим Покровский рассказал, почему слывет скандалистом, как борется с приступами раздражительности и зачем ему бомбоубежище.

— Раньше вы много участвовали в шоу и давали интервью. Почему вы практически исчезли с экранов?

Макс Покровский: Дело в том, что мы с моей командой делаем два абсолютно новых шоу на Youtube-канале. Если мы снимаем видео, мы заботимся о том, как оно чувствует себя в интернете, а не на телеканалах.

— В этом году группе «Ногу свело!» исполняется 30 лет, а у вас будет личный юбилей.

Макс Покровский: Да, это были 30 лет назло шоу-бизнесу. Мы игнорировали законы. Что касается моего юбилея, могу сказать, что я не люблю дни рождения. Вне зависимости от того, круглая ли это дата.

— Вы очень не любите внимание вне сцены, но всегда найдется тот, кто подойдет к вам на улице, попросит сфотографироваться. Можете ли ответить грубо?

Макс Покровский: Нет, могу допустить такое только теоретически. Я могу ответить сухо или не ответить вообще, ведь я имею право вежливо уйти от общения.

— Вы с супругой в браке почти 30 лет. В чем секрет вашей крепкой пары?

Макс Покровский: Нужно терпение. Брак — это тяжелый путь. Думаю, для Тани (супруга М. Покровского. — Прим. ред.) он более тяжелый, чем для меня. Я более сложная половина и, надеюсь, не безнадежная. Со мной правда очень сложно. Я раздражительный и вспыльчивый человек.

— Ваша раздражительность и вспыльчивость обходит стороной Татьяну?

Макс Покровский: Она очень часто становится свидетелем того, как меня кто-то или что-то раздражает. Естественно, ей это не может нравиться.

— Вы прошли через бедность. В одном из интервью вы признались, что ради свадьбы вам пришлось собирать бутылки.

Макс Покровский: Да, их своровали. У нас была репетиционная база в административном помещении. Комната квадратов на 50. Вся она была заставлена бутылками. Часть я сдал, но большинство кто-то упер. Но деньги нужны были не только на свадьбу, а вообще на жизнь. Мы вообще много чего делали ради заработка.

— Сейчас у вас есть недвижимость и даже собственное бомбоубежище. Зачем оно вам?

Макс Покровский: У нас дом в городе Руза, который раньше был военным. Там есть холм, внутри которого личный состав мог скрыться от ядерного удара. Сейчас этот холм мы используем как склад.

— Вы нередко используете ненормативную лексику. Считаете себя поклонником русского мата?

Макс Покровский: Да, я очень большой поклонник русского мата. Я не являюсь основоположником его использования в русской рок-музыке, но у нас есть композиция, которая называется «Матная песня». Она существовала задолго до того, как ненормативная лексика в исполнении некоторых музыкантов стала мейнстримом.

— Приходилось ли вам бить кого-либо?

Макс Покровский: Я очень не драчливый. Один или два раза ударил кого-то в школе. Хотя у меня есть пара отработанных психологических приемов и я хочу драться, но не умею. А вообще бить людей это не дело.

— За что вам стыдно?

Макс Покровский: Есть в моей личной жизни несколько вещей, за которые мне стыдно. Но это мои личные вещи, я их раскрывать не буду.

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