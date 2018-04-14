Сергей Быков — о предстоящем мастер-классе в «Орлёнке»

Сергей Быков окунается в детские воспоминания и рассказывает о предстоящем мастер-классе в «Орлёнке».

Все, кто бывал на спортивных сборах, подтвердят, какая скука наступает уже на вторую неделю тренировок. Когда весь день состоит из тренировочного процесса, катастрофически не хватает смены деятельности. Однако у юных баскетболистов есть возможность избежать этой незавидной участи без ущерба для спортивных результатов. Этим летом они могут не только прокачать атлетические навыки, но и получить яркие впечатления. В этом им готовы помочь лагеря «Орлёнок», «Артек» и «Артек-Камчия». Мы уже рассказывали, что на их базе существуют футбольные отряды «Спартак» и «Adidas». Однако не футболом единым живёт спортивная жизнь этих центров. Тут также базируется баскетбольный отряд. Как и «Adidas» со «Спартаком», баскетбол может похвастать звёздным гостем — чемпионом Европы по баскетболу Сергеем Быковым. Этим летом он проведёт юным спортсменам мастер-класс в «Орлёнке». О том, как будут строиться занятия, Быков рассказал «Чемпионату».

— Был ли у вас опыт проведения мастер-классов? — Да. Я был тренером в лагере Александра Груича, который считается одним из самых успешных детских тренеров. Также в составе РФБ ездил по городам России с целью выстроить систему детского баскетбола. Если мы хотим, чтобы сборная была успешна на международной арене, детский баскетбол надо поднимать. Конвейера, как в Сербии, Литве или той же Америке, у нас нет.

— А как вы загорелись баскетболом? — Обычно любовь к виду спорта приходит либо во дворе, либо благодаря учителю физкультуры. Так было и у меня. Сначала меня «подсадил» на баскетбол физрук, а потом и наш двор влюбился в эту игру. Мы были одержимы этим видом спорта: площадку построили, могли и ночами играть. У нас на севере белые ночи, поэтому проблемы с освещением не было.

— Чего ожидаете от мастер-класса в «Орлёнке»? — Попробуем работать по классической модели. Велосипед тут не надо изобретать. Нужно закладывать фундаментальные вещи: баскетбольная стойка, работа над пасом, техника броска. В «Орлёнке» нужно будет понимать, какой уровень баскетболистов и программу под них корректировать. — Реально ли совместить сборы и развлекательную программу? — Мы ведь работаем с детьми. Им работа должна приносить радость. Развлекательная программа — большой плюс, потому что она способствует гармоничному развитию ребёнка. Смена деятельности — лучший отдых, поэтому переключаться будет полезно. С задачей всестороннего развития прекрасно справляется «Галактика спорта». Она организовывает на высшем уровне как спортивные занятия, так и досуг. Считаю, что любой ребёнок должен побывать либо в «Орлёнке», либо в «Артеке». Мне не повезло: я лишь раз был в летнем лагере. Очень интересное сообщество! Появляется много друзей, а это всегда способствует ярким воспоминаниям.