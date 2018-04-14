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Эдриену Броуди исполнилось 45 лет
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Эдриену Броуди исполнилось 45 лет 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Эдриен Броуди родился 14 апреля 1973 года. Его детство прошло не просто в неблагополучном районе, он жил в нью-йоркском Куинсе, в сильно маргинализированной среде, в окружении иммигрантов всех мастей. Отец преподавал в школе, мама работала фотографом в прессе и частенько использовала сына в качестве модели. Его характерная внешность — худоба, длинный нос, грустные глаза, в которых легко угадывается ум — отлично подходила для изображения несостоявшихся художников разного рода. Карьеру Броуди начал, как и большинство его коллег, с рекламы и маленьких ролей в сериалах, но со временем стал появляться в лентах у таких признанных мастеров как Вуди Аллен, Стивен Содерберг и других. Его интересовали в первую очередь сложные герои, часто обладающие явно отрицательными чертами характера, либо и вовсе психически нездоровые. Триумфом Эдриена стала работа в фильме Романа Полански «Пианист», за которую он получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, сорвав при этом почти 20-минутные овации. Неудивительно, ведь ради этой роли артист не только прочел сценарий и отработал реплики, он буквально изучил редкий польский диалект, на котором говорила его бабушка, временно отказался от пользования машиной, научился играть Шопена на фортепиано, бросил свою девушку Монит Манзур и сверх того похудел на 14 килограммов.
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За способность воплощать на экране совершенно разных персонажей Броуди в начале карьеры неоднократно сравнивали с такими мэтрами как Де Ниро и Аль Пачино. Сам актер не любит подобных сравнений и не раз заявлял, что предпочел бы быть «первым Броуди» нежели «вторым Де Ниро». Несмотря на очевидные успех и признание, Эдриен продолжает играть с полной отдачей и достигать новых вершин мастерства. Его поклонники считают его интеллектуалом и гением, хейтеры называют его заносчивым и странным, но мало кто способен оставаться равнодушным к его игре.
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