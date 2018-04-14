«На зубок»: как на Руси посвящали в казаки

Посвящение в казаки имело четыре этапа — младенчество, 5 — 6-летие, подростковый возраст и юношество. Мальчик в казачьих станицах сызмальства должен был осознавать себя воином, его готовили к сражениям едва ли не с колыбели.

«На зубок» дарили оружие

Казак-отец дожидался, когда у сына появится первый зуб, опоясывал мальчика шашкой и сажал в седло своего коня. С появлением первого зуба можно было впервые подрезать малышу чуб, один из знаковых элементов внешнего вида «классического» казака. Проделав этот ритуал, отец вручал мальца матери со словами: «Бери казака!».

«На зубок» принято было что-то дарить, и обязательно связанное с войной, со сражением — луки, стрелы, порох… Старший казак в семье мог одарить малыша шашкой или даже ружьем.

Упал — казаком не стал

Следующий этап казачьей инициации наступал, когда мальчику исполнялось 5 — 6 лет. Как правило, к этому времени дети из донских станиц уже хорошо умели ездить верхом. Собственно, умение удержаться в седле и было экзаменом для казачат. Наездники давали круг, и если мальчик не свалился с лошади, его признавали казачком рода, к которому он относился. В противном случае кандидат оставался «на второй год».

Этот ритуал проходил в торжественной обстановке, на главной площади станицы (майдане), с обязательным присутствием атамана. На казачка надевалась алая лента с надписью о принадлежности к казачьему роду.

Первые сражения

Своеобразный курс молодого бойца будущие казаки начинали проходить с раннего детства. В играх маленьких станичников преобладала военная тематика, с малых лет мальчишек учили обращаться с лошадьми, без которых казаков невозможно себе представить. С пяти лет казачата уже скакали верхом во всю прыть, играли в войну, учились метко стрелять из лука. С взрослением игры усложнялись, дополняясь другими навыками: подростков учили обращаться с холодным и огнестрельным оружием, биться в рукопашной схватке, хорошо плавать, разбираться в следах, справляться с понесшим табуном… Как только паренек набирался сил для поднятия ружья, он уже охотился на степную пернатую дичь. Ребенку внушали: стрелять нужно всегда метко, потому что от этого может зависеть твоя жизнь. Многовековая история, в частности, «общение» с татарами, сама по себе была суровым учителем для «донцов». [С-BLOCK]

Подростковая инициация у будущих казаков проходила в 14 — 15 лет. На этом этапе уже выстраивалась модель сражения, битвы, пока, правда, только потешной. Группа подростков разбивалась на две части, каждая из которых строила себе «укрепление». Бились с применением камышовых пик, лубочных сабель. Нужно было непременно захватить знамя противника и пленить недругов. В этих потешных боях присутствовали элементы театрализованного представления — бумажные шапки и знамена «вояк», победные марши под дудки, гребни и трещотки… Но определенные навыки поведения в схватке такие поединки все же давали.

Поднять монету на скаку

По-настоящему в казаки принимали, начиная с 17 — 19-летнего возраста, такие станичники-«допризывники» считались «малолетками». Сначала они должны были пройти обучение в летнем военном лагере, потом наступал черед публичного состязания, где полученные навыки проверялись на практике. В лагерь будущий казак прибывал на лучшем из имевшихся в семье коне и будучи полностью вооруженным. Для лагеря обычно выбиралось место у реки: в «курсе молодого бойца» предусматривались и «водные процедуры». Руководили обучением старики станицы, атаман тоже присутствовал.

Программа обучения была разноплановой: юные станичники осваивали стрельбу на скаку, умение стоять в седле и одновременно рубиться шашкой, высшим пилотажем было «на полном ходу» изловчиться и подобрать с расстеленной на земле бурки монетку или казачью плеть… [С-BLOCK]

На публичные состязания «малолеток» съезжались целыми станицами, это было шоу того времени. Будущие казаки вместе с лошадьми, в полной амуниции, переправлялись через реку, сшибались верхом друг с другом и боролись на конях, стреляли в цель, фланкировали шашкой и пикой…

Итожил состязания атаман, он определял наиболее метких стрелков, самых лихих наездников. Каждому из них доставалась от батьки по нарядной уздечке, разукрашенному седлу или предмету казачьего вооружения.