Библиотеки, в которые влюбятся даже нелюбящие читать

У многих библиотека ассоциируется с сумрачными залами, заполненными металлическими стеллажами и разорванными корешками книг. Неудивительно, что из такого места, начисто лишенного атмосферы серьезных знаний, хочется сбежать в светлый, уютный виртуальный мир доступной литературы.

Но настоящая читальня совсем не похожа на школьную «шкатулку» измученных учебников. По всему миру разбросаны истинные храмы знаний, и если вам придется побывать в крупных европейских или азиатских городах, эти литературные сокровищницы непременно стоит посетить.

Мы уверены — в эти библиотеки вы влюбитесь сразу!

Национальное книгохранилище, Пекин, Китай

Крупнейшее книгохранилище Пекина входит в тройку самых больших дворцов книг. На протяжении 20 лет здание менялось, реконструировалось, восстанавливалось. Теперь это настоящее произведение архитектурного искусства, способное разом вместить до 3000 читателей на 250 000 квадратных метрах площади.

При Колледже Троицы, Дублин, Ирландия

Памятник архитектуры, культуры, храм тайных знаний в Дублине был построен еще в 1592 году. Это самое старое здание Ирландии с уникальной коллекцией редких книжных собраний. Именно здесь в строжайшем порядке содержится серия, известная во всем Соединенном Королевстве, — коллекция Ушера (Ussher), открытая 356 лет назад.

«Малатестиана», Чезена, Италия

Италия с ее ученым прошлым — безусловная сокровищница старинных книг. Большинство собраний сосредоточены в северном регионе страны (Эмилия-Романья). Но «Малатестиана» в отличие от других книжных дворцов находится не в Болонье (столица образования), а в Чезене.

Здание построено в 1452 году и долго находилось в собственности герцогской династии Малатеста. Как и в старые времена, когда редкая литература ценилась дороже золота, отдельные экземпляры прикованы к скамьям для чтения. Атмосфера здесь соответствующая: залы пропитаны духом времени.

Национальная библиотека, Хельсинки, Финляндия

Подлинным произведением архитектурного искусства признана читальня при университете финской столицы. Построена она в 1845 году, а знаменитой стала благодаря участию в проектировании здания признанного архитектора-неоклассика из Германии Карла Людвига Энгеля.

Колледж всех душ, Оксфорд, Великобритания

Так должен выглядеть главный библиотечный зал при сказочном Хогвардсе — просторная площадка, характерный сумрачный декор, статуи рыцарей. Книгохранилище Колледжа всех душ было подарено старейшей школе Британии по завещанию Кристофера Кодрингтона в 1710 году.

Библиотека дворца Мафры, Португалия

Дворцовое книгохранилище Мафры — один из даров португальцам от короля Жуана Пятого (достроено сыном в 1771-м). Здание — самое протяженное в стране. В длину зал растянулся на 88 м. По проекту потолки должны были расписать золотом, но этот пункт плана так и не был реализован.

Библиотека Жуанина, Коимбра, Португалия

Если устраивать ученый тур по Португалии, то этот шедевр нельзя обойти вниманием. Храм знаний «Жуанина» в провинциальном городке Коимбра при местном университете полностью сформирован силами короля Жуана Пятого и дарован образовательному заведению в 1728 г.

Португальская королевская библиотека, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Еще одна знаковая литературная сокровищница с португальским именем, но уже в Бразилии. Португальская королевская библиотека находится в Рио-де-Жанейро. Построена в 1837-м группой португальских эмигрантов. Это одно из красивейших зданий на континенте, исполненное в стиле ренессанса с готическими вставками, и одна из богатейших книжных коллекций (350 тыс. экземпляров).

Старая читальня, Амстердам, Нидерланды

Витые тяжелые лестницы, запах массива дорогой древесины и старинной бумаги — такая атмосфера царит в одной из центральных читален Европы. Построена она более 200 лет назад, а пускают в залы амстердамского храма знаний только посетителей от 16 и старше. Здесь есть свой «ресепшен» — помощник по поиску нужных книг.

Библиотека Адмонтского аббатства, Штирия, Австрия

Адмонтское аббатство — одно из почитаемых в Австрии. А книгохранилище при нем, построенное в 1776 г. и расписанное Бартоломео Альтомонте, — крупнейшее монастырское книгохранилище в стране. Протяженность зала — 72 м.

Храм Мии-дэра, Оцу, Япония

Необычное книгохранилище находится в японской префектуре Сига, городе Оцу при храме Мии-дэра. Это сокровищница подлинников старинных манускриптов. В собрании хранятся буддистские записи 1600-х годов.

Библиотека Страхова монастыря, Прага, Чехия

Пражский Страхов монастырь прославлен во всей старой Европе. Его дворец книги — красивейшее здание Чехии, один из посещаемых памятников архитектуры. Построен зал в 1679-м, подвергался реконструкции в 1720-х, после чего комнаты книгохранилища приобрели выраженный стиль росписи рококо.

Библиотека Святой Женевьевы, Париж, Франция

Парижский дворец знаний Св. Женевьевы — крупнейший в городе и один из самых больших в мире. Находится в административном округе Парижа. Строительство длилось без малого 10 лет, торжественное открытие состоялось в 1851-м. Название храм знаний получил в честь аббатства, на чьем месте был воздвигнут.

Аббатство Виблинген, Ульма, Германия

Немецкая Ульма — еще одно место, где сохранилась уникальная литературная коллекция. Читальня виблингенского аббатства построена в 1744-м полностью из древесины. Очень необычный интерьер с витиеватыми колоннами, эффектными резными балясинами завораживает с первых мгновений. Здесь царит обстановка бесконечной добродетели, витает аромат старой деревянной мебели.

Библиотека коммуны Веннесла, Вест-Агдер, Норвегия

Старинные библиотечные залы — расписанные под мрамор, инкрустированные золотом, меблированные массивными чугунными скамьями для чтения, — достояние исторических эпох. Но есть и современные дворцы книг, достойные внимания ценителей.

Яркий пример — норвежский зал при коммуне Веннесла. Здание построено недавно, но уже привлекло внимание миллионов туристов. Футуристический дизайн с продуманной эргономикой полностью отвечает требованиям своей цифровой эпохи.

Городская библиотека, Штутгарт, Германия

Еще одно достояние нового времени находится в Штутгарте. Строительство читальных залов завершено 6 лет назад. В здании есть все — точки доступа в Интернет, картинная галерея с возможностью брать произведения искусства на дом «для прочтения», детские залы, научные «крылья». Проект уникального здания разработан корейским архитектором Йи.