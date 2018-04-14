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Во ВГИКе возрождаются литературные вечера
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Во ВГИКе возрождаются литературные вечера 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Инициаторами организации вечера-дня, прошедшего в 16.30 в светлом и просторном холле ВГИКа, стали сами студенты. Прозвучали отрывки из поэм Шекспира и стихи Тарковского в необычной манере и подаче. Свои стихи на вечере прочли студенты ВГИКа, других учебных заведений а также современные поэты. Педагог ВГИКа Марина Валерьевна Калугина отметила достоинства чтецов. Дарья Парчинская, выпускница ГИТИСа, прочла стихотворение своего отца, поэта и музыканта Владимира Парчинского: «День Рождения бывает только раз. Остальное — лишь напоминанье, Что в такой-то день, такой-то час Мы приходим в вечность на свидание. Настоящая любовь бывает только раз… Остальное — только утешенье, что огонь любви не гаснет в нас и у разума не просит разрешенья Чтоб не растворяться в суете. Будем же любить без рассужденья, Отдаваясь жизни, как мечте, Приглашать друзей на дни рождения». Совместным итогом вечера стало решение собираться в определенный день каждого месяца, возрождая таким образом литературные вечера 60-х годов, в которых бы, как и раньше, принимали участие творческие личности из ВГИКа, Литературный институт им. Горького и ГИТИСа, а также, как и прежде, свободные художники
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