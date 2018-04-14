Семь северянок поборются за звание «Королева леса — 2018» и автомобиль

Вчера на сцене Архангельского театра драмы состоялся финал второго всероссийского конкурса «Королева леса». 30 красавиц из лесной отрасли со всей России показали себя, но лишь 15 из них признали суперфиналистками. Большинство — а именно семь девушек — представят на главном шоу Поморье.

— Наш конкурс — не отраслевое соревнование с демонстрацией профессиональных навыков и не традиционный конкурс красоты. Преданность профессии, эмоциональный интеллект, умение нести образ достойной представительницы своего региона, предприятия, вуза — критерии, по которым жюри оценивают претенденток на победу, — комментируют организаторы «Королевы леса — 2018».

В этом году заявки на участие подали около 300 «лесных» красавиц. Среди участниц в этом году не только специалисты с предприятий лесной промышленности и студентки, обучающиеся связанным с лесом специальностям, но и представительницы предприятий, где разрабатывается техника для обработки лесов.

Только тридцати девушкам выпала честь соревноваться между собой на сцене театра. За несколько часов финала красавицы поучаствовали в пяти модных выходах, а также рассказали о себе в заранее подготовленных видеопрезентациях.

В итоге жюри конкурса, среди которых были и глава Архангельска Игорь Годзиш , и руководители крупных предприятий лесопромышленного комплекса, выбрали 15 суперфиналисток. Ими стали обаятельные и привлекательные специалисты из карельской Сегежи, Санкт-Петербурга, Саратова, Хабаровска, Вологды, Тулы и Лесосибирска, но больше всего конкурсанток, покоривших жюри, оказались жительницами Поморья — таковых семь — из Архангельска, Северодвинска, Онеги и Котласа.

Суперфинал конкурса пройдет в устьянской «Малиновке» в августе. Девушки поборются не только за корону «Королевы леса», но и за автомобиль. В прошлом году корону конкурса и Toyota RAV4 получила менеджер из Архангельска Дарья Шумилова.

Конкурс «Королева леса» — специальный проект чемпионата России «Лесоруб XXI века». Битва лесорубов считается одним из самых зрелищных событий российского леспрома, что подтверждено экспертами: чемпионат включён в топ-200 лучших событийных проектов России, которым присвоен статус «Национального события 2018».