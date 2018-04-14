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Зейн Малик открыто рассказал о расставании с Джиджи Хадид
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Зейн Малик открыто рассказал о расставании с Джиджи Хадид 

Журнал ОК! 2 часа назад
Зейн Малик поделился своими переживаниями, обсуждая свой новый сингл на шоу «On Air with Ryan Seacrest». Зейн рассказал ведущему, что написал песни к новому альбому около восьми месяцев назад, когда он и Джиджи еще были вместе и в хороших отношениях.
Бывший участник One Direction открыто рассказал, что был влюблен и стремился любить кого-то всю оставшуюся жизнь. Он также дополнил, что жизнь не стоит на месте и все меняется, в том числе и мы сами.
«В этом весь смысл жизни, верно? Мы переживаем эмоции, которые остаются в воспоминаниях. Я стараюсь записывать все это, чтобы размышлять и анализировать, а затем превращать это в опыт», — добавил Зейн.
Напомним, что Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались в марте этого года. Совсем недавно он представил новый клип, в котором целует модель, похожую на свою бывшую девушку.
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