«Почти арийцы»: каких советских детей немцкие SS вывозили в Германию

К осени 1943 года во Второй мировой войне наступил коренной перелом. Немцы потерпели крупное поражение под Сталинградом и в Курской битве. К концу года советские войска форсировали Днепр. Положение Рейха становилось все хуже. Именно тогда в Берлине принимают решение: начать вывозить советских детей в Германию. Но лишь после тщательно отбора. Кто были эти дети и для чего они были нужны?

Рожайте фюреру детей

Пришедшие в 1933 году к власти в Германии нацисты были одержимы идеями пересмотра «позорных» условий Версальского мирного договора и расширения немецкого жизненного пространства. Но кроме мощной промышленности важнейшим условием реализации их планов было наличие достаточного количества здоровых и крепких мужчин, способных служить в армии.

Нацисты вели мощную пропагандистскую кампанию, призывая немок рожать как можно больше. В 1935 году была создана организация «Лебенсборн» («Источник жизни»), которой руководил штандартенфюрер СС Макс Зольман. При организации была создана сеть родильных домов для незамужних женщин, которые получали всю необходимую медицинскую помощь и уход, но взамен должны были после родов отдать ребенка государству. [С-BLOCK]

Главное условие — малыш должен был быть «чистокровным арийцем». Представители «неполноценных» народов, по мнению идеологов нацистской Германии, должны были быть или уничтожены, или обращены в рабство.

Родившуюся малютку тщательно проверяли на соответствие формы черепа, цвета глаз, измеряли и взвешивали. Выращенные нацистским государством дети должны были в дальнейшем стать верными воинами и защитниками Третьего Рейха.

«Почти арийцы»

Адольф Гитлер и его приспешники действовали на перспективу. Предполагалось, что через 15-20 лет выращенные государством дети уже начнут приносить ему конкретную пользу, сначала в тылу, а потом на фронте.

Начавшаяся в 1939 году Вторая Мировая война первоначально шла успешно для немцев. Коренной перелом наступил в 1943 году. В феврале закончилась Сталинградская битва, в которой Вермахт потерял около 1,5 миллиона солдат, в том числе свои лучшие и наиболее опытные части. Полгода спустя еще одно крупное поражение — на Курской дуге, где полегло порядка 500 тысяч воинов Вермахта.

Понесенные потери нужно было как-то восстанавливать, для этого были нужны новые люди. Вот только немецкие женщины рожали все меньше: сказывалось нелегкое положение в тылу и недостаток мужчин. [С-BLOCK]

Уже к концу 1943 года, когда Красная армия форсировала Днепр, в Берлине начали присматриваться к славянам, которых ранее считали «неполноценной» расой. В апреле 1944 года Вермахт провел в Белоруссии операцию «Весенний праздник». Были схвачены и разлучены с семьями около 2,5 тысячи маленьких детей.

Главный критерий, по которым отбирали ребят — похожесть на «истинных арийцев» (светлые волосы, голубые глаза и т.д.). По мнению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, из «почти арийцев» вполне можно было вырастить защитников Рейха.

Забудь свой дом По некоторым данным, всего за период с конца 1943 до начала 1945 года из СССР было вывезено около 50 тысяч детей. С целью их онемечивания в системе «Лебенсборна» была создана отдельная сеть воспитательных домов. Там детей учили немецкому и делали из них патриотов Германии, верных ее фюреру. Свою прошлую жизнь и родину они должны были забыть.

В детских домах «Лебенсборна» ребятам присваивались немецкие имена взамен восточнославянских. Так, Мария становилась Ингеборгой, а Зинаида — Зигред. Периодически дети проходили медицинские обследования (измерения динамики веса, роста черепа, носа, лба) и психологические тесты. [С-BLOCK]

Жизнь увезенных из СССР ребят проходила под чутким надзором «воспитателей». За малейшую провинность могли наказать розгами или палкой. Мальчикам и девочкам неустанно твердили, что теперь они — немцы, а значит должны вести себя по-немецки и мыслить по-немецки.

Через несколько месяцев ежедневной муштры ребята становились послушными исполнителями чужой воли. «Отличников» затем отдавали в немецкие семьи, предварительно сделав для них документы о том, что родились они в Германии и являются чистокровными немцами.

Конец экспериментов

Опыты с несчастными мальчиками и девочками были прерваны лишь зимой 1945 года. Третий Рейх терпел катастрофу на всех фронтах, поэтому у эсесовской верхушки были в то время дела поважнее. Уже после окончания войны при НКВД СССР было создано Управление по репатриации угнанных в Германию советских граждан. Члены комиссии занимались и поиском детей.

Отыскать их было сложно. Многие из них уже привыкли к новым семьям, другие были запуганы и боялись признаться, третьи и вовсе не помнили кто они и откуда. Но кое-кого отыскать все-таки удалось. Возвращению детей на родину помешала начавшаяся вскоре после победы над нацизмом холодная война.

Многие из ребят после мая 1945 года оказались в зоне оккупации западных США, Великобритании и Франции. Те же помогать бывшему союзнику в деле репатриации его граждан желанием не горели. В итоге многие советские дети так и остались в Германии.