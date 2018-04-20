Пассажиры теплохода в Заполярье после недели взаперти сошли на берег

Теплоход «Клавдия Еланская», на борту которого пассажиры были вынуждены провести неделю, сегодня благополучно ошвартовался у причала ЗАТО Островной в Мурманской области. Около 11.00 все пассажиры благополучно сошли на берег и разошлись по домам, сообщили в пресс-службе Северного флота.

— Подготовлен отряд судов обеспечения в составе морского буксира, плавкрана и водолазного катера для восстановления плавпричала в Островном, — отметили в пресс-службе. — Выход отряда планируется в ближайшие сутки. По прибытии судов в пункт назначения флотские водолазы приступят к детальному обследованию подводной части причала.

Напомним, теплоход должен был выйти в ЗАТО Островной 11 апреля, но рейс был задержан из-за неисправности причала №3 в порту назначения, сообщили в пресс-службе Мурманского морского пароходства.

Единственный действующий причал в Островном, который стоит на балансе отделения морской инженерной службы (МИС) Северного флота, был поврежден сильным штормом в начале апреля. Военные отмечают, что причал был в состоянии принять теплоход. В нерабочем состоянии оказались два из десяти удерживающих устройств. По заключению специалистов МИС флота, эта неисправность не препятствует работоспособности причала и безопасной швартовке судов, что и показала прошедшая швартовка теплохода «Клавдия Еланская».