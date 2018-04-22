Северный флот ремонтирует причал, из-за которого жители Островного не могли попасть домой

МУРМАНСК, 22 апреля. / ТАСС /. Специалисты Северного флота ( СФ ) в воскресенье приступили к ремонту причала, из-за поломки которого закрытый город Островной в Мурманской области был больше недели отрезан от большой земли.

Как сообщает пресс-служба СФ, для этого в Островной прибыл отряд судов обеспечения Северного флота в составе морских буксиров МБ-100 и " Виктор Тихонов ", плавучего крана и водолазного катера «Иван Швец».

"В настоящее время специалисты Северного флота, в том числе водолазы, начали ремонт оборванных якорных систем", — сказали на флоте. Единственный действующий причал в Островном, который стоит на балансе отделения Северного флота, получил повреждения в результате шторма в начале апреля. В нерабочем состоянии оказались два из десяти удерживающих устройств.

Из-за этого был отложен намеченный на 11 апреля рейс теплохода «Клавдия Еланская» из Мурманска, а это единственное средство пассажирского сообщения с Островным. Как сообщили в компании «Мурманское морское пароходство», которой принадлежит судно, все это время теплоход стоял у причала Мурманска, пассажирам разрешили проживать в каютах без дополнительной платы. Позднее специалисты Севфлота осмотрели причал и пришли к выводу, что пока повреждения не угрожают безопасности швартовки, в итоге 19 апреля жители Островного смогли попасть домой.

Теперь водолазы и инженеры Севфлота намерены полностью восстановить техническое состояние причала.

Город Островной расположен на побережье Баренцева моря у восточной оконечности Кольского полуострова в 360 км от Мурманска и 430 км от Архангельска. Здесь находится база Северного флота.