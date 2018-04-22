Специалисты Северного флота приступили к работам на причале в Островном

Единственный действующий причал получил повреждения в результате шторма в начале апреля — в нерабочем состоянии оказались два из десяти удерживающих устройств.

Сегодня ночью отряд судов обеспечения Северного флота в составе морских буксиров МБ-100 и « Виктор Тихонов », плавкрана и водолазного катера «Иван Швец» прибыл в ЗАТО Островной. Утром водолазы приступили к обследованию плавпричала, получившего повреждения во время шторма, а специалисты морской инженерной службы (МИС) — к определению объема работ по восстановлению его полной технической готовности.

Сегодня же в Островной прибыл теплоход «Клавдия Еланская». Как и в прошлый раз, судно самостоятельно и безопасно ошвартовалось у причала и приступило к разгрузке.

В ходе разгрузки на причал заезжала автомобильная техника. Помощь буксиров Северного флота для удержания причала при швартовке судов и погрузочно-разгрузочных работах не потребовалась.

Состояние причала, так же, как и ранее, не препятствует проведению плановых рейсов теплохода «Клавдия Еланская». В настоящее время специалисты МИС и водолазы Северного флота начали ремонт оборванных якорных систем.

Единственный действующий причал в ЗАТО Островной, который стоит на балансе отделения МИС Северного флота, получил повреждения в результате шторма в начале апреля. В нерабочем состоянии оказались два из десяти удерживающих устройств. По заключению специалистов МИС флота подобная техническая неисправность не препятствует работоспособности причала и безопасной швартовке судов.