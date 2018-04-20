В Заполярье пассажиров неделю продержали на борту теплохода

Пассажиры теплохода «Клавдия Еланская», курсирующего между Мурманском и ЗАТО Островной, были вынуждены провести на борту судна целую неделю. Такая задержка была вызвана тем, что недавний шторм разрушил причал в Островном, который пришлось срочно восстанавливать.

— Теплоход должен был выйти в ЗАТО Островной 11 апреля, — рассказали в пресс-службе Мурманского морского пароходства (ММП). — Но рейс был задержан из-за неготовности причала №3 в порту назначения. Как показало водолазное обследование, причал находился в аварийном состоянии. Это также подтверждалось письмом главы ЗАТО Островной, полученным судовладельцем. Эта ситуация создает возможность повреждения судна и ставит под угрозу жизнь и здоровье пассажиров и членов экипажа.

Причал принадлежит военным, которым пришлось его срочно приводить в порядок. 18 апреля " Клавдия Еланская " вышла из Мурманска в Островной. На следующий день судно встало на рейде близ поселка, так как подойти к пристани было невозможно из-за сильного волнения.

Сегодня погода успокоилась. К 12.00 20 апреля теплоход должен ошвартоваться у причала и высадить пассажиров, которые всю эту неделю были вынуждены жить на борту судна. Дополнительную плату за проживание и питание на судне им вносить не пришлось.