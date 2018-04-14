Девушка видит нечто невероятное в Макдональдсе и постит это в Facebook

Не верь, когда скажут, что рыцари вымерли. Этот парень из Макдональдса — настоящий пример!

Дестини Каррено из Чикаго просто хотела перекусить, заскочив в Макдональдс. Встав в очередь, она увидела пожилого человека в инвалидной коляске прямо у кассы. Сначала никто не понимал, чего он хочет — было сложно разобрать с трудом произнесенные слова инвалида. Но, прочитав табличку на его коленях, персонал тут же принял меры. «Помогите мне, пожалуйста!» — гласило написанное.

Кассир по имени Кенни тут же заказал пожилому человеку всевозможные вкусности ресторана и отвез его за стол. Разрезав еду на мелкие кусочки, парень начал кормить инвалида. С огромным терпением, спокойствием и любовью. Он делал все это, рискуя своей работой: Макдональдс почти все время переполнен, что не оставляет персоналу ни секунды на подобные жесты. Кенни пошел на это все равно!

Вечером Дестини загружает эту фотографию в Facebook, подписывая:

«Заплакала сегодня от увиденного! Сострадание еще не вышло из моды… Если честно, я не думала, что кассир поможет. Тем более в час-пик в Чикаго. Но он просто закрыл кассу и вдруг исчез… Выйдя из кухни, он сел за стол, начал резать мужчине еду и даже помог ему есть! Слезы на глаза навернулись. Мое сердце так оценило все то, что он сделал! Я не смогла сдержать эмоций в переполненном ресторане! Этот кассир оставил все, выйдя за рамки своих обязанностей, чтобы помочь этому инвалиду. Ничего добрее и смиреннее я еще не видела!»

Рыцарь, джентльмен, настоящий мужчина — все эти слова прекрасно описывают этого молодого человека, работающего простым кассиром в Макдональдсе. Кенни прекрасно понимает, что кроме работы и денег в жизни есть намного более важные вещи. Распространи эту историю, чтобы вдохновить как можно большее количество людей на подобные поступки!