Детство повышенной безопасности 

Совет Федерации одобрил закон, направленный на повышение уровня безопасности детского отдыха. Теперь организующие досуг компании будут обязаны заключать типовой договор, содержащий максимально полную информацию об условиях отдыха ребенка.
Я очень хорошо помню, как лет в восемь, катаясь по двору на роликах, на полной скорости впечаталась в забор и разбила коленку. Дома намазали зеленкой и забыли. Зато больше никогда не боялась упасть! Помню, как каждое лето до конца школы проводила в пионерских лагерях, где мы лазали по деревьям, ловили ящериц и, чего греха таить, порой перепрыгивали через ограждения и отправлялись щекотать нервы вожатым своим отсутствием. Помню, как совершенно спокойно утром без всяких оповещений на телефон родителям приходила в школу, а после уроков под присмотром безумно влюбленного в меня одноклассника, отважно тащившего мой тяжеленный портфель, спокойно возвращалась домой. И ни у кого не возникало вопросов о безопасности в каком-то заморском на тот момент интернете, о сопровождении меня куда бы то ни было под неусыпным контролем или желания поднять на уши все больницы в округе из-за банальной царапины.
Наверное, сейчас такое время, что без повышенных мер безопасности просто никуда. Миллион раз говорили, что ради собственной защиты и сохранности нам уже давно пришлось распрощаться с таким понятием, как свобода. Но кто-нибудь задумывался, как эта вынужденная необходимость сказывается на воспитании подрастающего поколения? Какие качества характера будут заложены в тех, кто с пеленок и до сорока лет неустанно опекаем, выхолен и разлелеян? Как эти люди потом будут действовать в рискованных ситуациях, принимать решения и отвечать за последствия?
Все эти новые сложившиеся условия жизни отнимают у нового поколения детство. Да, у них потрясающие игрушки, на которые многие взрослые смотрят с ностальгической завистью. Да, у них куча возможностей в плане образования и досуга. Но в них уже нет того духа авантюризма и детской тяги к приключениям, того бесстрашия во время беготни по дворам и лазания по деревьям. Все страны на карте мира открыты, на все вопросы есть ответы в глобальной сети, а чтобы признаться в первой школьной любви, больше не нужно дергать за косички и драться в перемену с потенциальными соперниками. Достаточно отправить смайлик в мессенджере.
Жаль, что ото всех этих мер безопасности отказаться уже нельзя. Мир вспять не повернется, и условия нового времени никуда не исчезнут. В лагерях придется вводить новые меры и системы, все больше сводящие отдых к тюремному заключению. Для поездок всем классом за город придется оформлять в три раза больше документов, чем для получения кредита. Просто потому, что так объективно лучше. И родители, похоже, уже смирились: пусть ребенок часами прозябает в виртуальной реальности, чем — ни приведи Господь — свалится с турника на детской площадке.