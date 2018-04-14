В Ноябрьске проложили «Тропинки добра»

Дошколята из центра духовно-нравственного воспитания поучаствовали в пятом фестивале детского творчества.

Его устроили в рамках городской недели благотворительности, темой стали «Пасхальные мотивы».

Дошколята и их педагоги выступали в номинациях: вокал, инструментальное и декоративно-прикладное творчество, хореография. Фестиваль проводился в два этапа. На первом отобрали лучшие номера, которые и показали во время гала-концерта.

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Старченко поздравил всех с Пасхой и прочитал стихотворение собственного сочинения.

— В рамках фестиваля педагоги детского сада «Росинка» организовали благотворительную выставку-продажу изделий изобразительного и декоративно-прикладного творчества, — рассказала «Красному Северу» педагог центра Евгения Дюсмикеева. — Все собранные средства будут переданы для перечисления детям с тяжелыми заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения, а также многодетным семьям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.