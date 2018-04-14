Неожиданно! Кендалл Дженнер стала радиоведущей

С некоторых пор Кендалл Дженнер (22) — самая высокооплачиваемая модель мира (за 2017-й она заработала 22 млн долларов). Да-да, именно она забрала этот титул у Жизель Бюндхен (37) (17,5 млн долларов). Однако модой карьера звезды не ограничивается.

все слайды

Поклонники Кендалл, которые пристально следят за любой ее активностью в Сети, уже давно задавались вопросом, что же такое Pizza Boys. И только вчера стало понятно, что это радиопрограмма, а Дженнер ее ведущая. Оказалось, что модель вместе со своим другом, диджеем Дэниелом Четритом, создали программу Pizza Boys Radio.

EPISODE 1 LIVE NOW /// LINK IN BIO Публикация от PIZZABOYS (@pizzaboys)

13 Апр 2018 в 10:01 PDT Говорят, в ней будут принимать участие звездные гости и друзья Кендалл и Дэниела. Программа будет а-ля «вечеринка с пиццей в гостиной», а цель, конечно, обсуждение музыки.

И вот, сегодня вышел дебютный выпуск. В нем ведущие отправились на фестиваль «Коачелла», чтобы рассказать слушателям все об этом «суматошном уикенде».

LOVE YOUR FAMILY EP 1 /// 📽 @diegobenjaminandrade

Публикация от PIZZABOYS (@pizzaboys)

13 Апр 2018 в 5:03 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neozhidanno-kendall-dzhenner-stala-radiovedushhej/