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Новая строчка в резюме: Кендалл Дженнер стала радиоведущей
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Новая строчка в резюме: Кендалл Дженнер стала радиоведущей 

Журнал ОК! 2 часа назад
Кендалл Дженнер станет радиоведущей нового шоу «Pizza Boys», которое будет публиковаться на Apple Music. Модель будет вести его совместно со своим другом диджеем Даниэлем Четритом.
Первый эпизод был представлен еще вчера, совместно с началом Коачеллы. По словам ведущих, в плейлист были добавлены мелодии, которые будут подстраиваться под настроение слушателей в течение суматошных выходных.
Согласно описанию шоу, оно будет о музыке и дружбе. Вместе с Кендалл и Даниэлем иногда его будут вести и их звездные друзья, а сами эпизоды будут выходить каждый месяц.
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