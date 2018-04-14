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Бездомная собака в Саратове напала на ребенка
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Бездомная собака в Саратове напала на ребенка 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Самое удивительное, что родителей потерпевшего отправили писать жалобу лично губернатору региона Валерию Радаеву.
С приходом весны в Саратове обострилась ситуация с безнадзорными животными, у которых в настоящий момент отмечается так называемый период гона. Собаки, справляющие свадьбы, находятся в сильно возбужденном состоянии и кидаются на людей.
Один из жителей областного центра в группе «Говорит Саратов» на Facebook так описал случай, произошедший с его ребенком.
«Сегодня на моего ребенка напала бездомная собака. Звоню в МУ «Дорстрой» с желанием подать заявку на отлов бездомных животных. В «Дорстрое» мне сообщают, что больше отловом не занимаются. Звоню в администрацию Саратова. Там меня направляют в «Дорстрой». Я им объясняю, что «Дорстрой» ответил, что больше этим не занимается. Администрация Саратова перенаправляет меня на горячую линию губернатора. На горячей линии губернатора выслушали очень внимательно. Сказали, чтобы написал официальное заявление на имя губернатора о возникшей проблеме», — описывает бюрократическую канитель родитель несовершеннолетнего, который пострадал от бездомного пса.
При этом автор сообщения отмечает, что администрация Саратова не может справиться с собаками бездомными, «переводя стрелки» на главу области.
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