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Искусственный интеллект научили создавать «Флинтстоунов» по текстовому описанию
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Искусственный интеллект научили создавать «Флинтстоунов» по текстовому описанию 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Ученые научили искусственный интеллект создавать сцены американского комедийного мультсериала «Флинтстоуны». Алгоритм генерирует моменты на основе случайных текстовых описаний того, что происходит в сцене.
Исследованием занимались ученые из Института искусственного интеллекта Аллена. В машину «зарядили» 25 тысяч трехсекундных отрезков из мультсериала, каждый из которых имел подробное описание сцены и участвующих в нем объектов. Модель нейросети получила название Сraft.
Интеллект научился повторять мультсериал в его привычной манере. Craft на обучающей выборке «понимает», кто и что делает, а затем использует подходящие части роликов для генерации новых сцен, а не рисует картинку с нуля.
Флинтстоуны — американский комедийный мультсериал, который рассказывал о жизни Фреда Флинтстоуна и его друзей в каменном веке. Оригинальный мультсериал транслировал телеканал ABC с 1960 по 1966 год.
Ранее «Союзмультфильм» показал первую серию «Возвращения в Простоквашино». Согласно сюжету, подросший и изменивший имидж Дядя Федор отправляется в Простоквашино, получив срочное послание от оставшегося там кота.
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