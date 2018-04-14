Искусственный интеллект научили создавать «Флинтстоунов» по текстовому описанию

Ученые научили искусственный интеллект создавать сцены американского комедийного мультсериала «Флинтстоуны». Алгоритм генерирует моменты на основе случайных текстовых описаний того, что происходит в сцене.

Исследованием занимались ученые из Института искусственного интеллекта Аллена. В машину «зарядили» 25 тысяч трехсекундных отрезков из мультсериала, каждый из которых имел подробное описание сцены и участвующих в нем объектов. Модель нейросети получила название Сraft.

Интеллект научился повторять мультсериал в его привычной манере. Craft на обучающей выборке «понимает», кто и что делает, а затем использует подходящие части роликов для генерации новых сцен, а не рисует картинку с нуля.

Флинтстоуны — американский комедийный мультсериал, который рассказывал о жизни Фреда Флинтстоуна и его друзей в каменном веке. Оригинальный мультсериал транслировал телеканал ABC с 1960 по 1966 год.

Ранее «Союзмультфильм» показал первую серию «Возвращения в Простоквашино». Согласно сюжету, подросший и изменивший имидж Дядя Федор отправляется в Простоквашино, получив срочное послание от оставшегося там кота.