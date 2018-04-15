Ещё
Росприроднадзор изучает белую жидкость, попавшую в Неву из канализации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росприроднадзор изучает белую жидкость, попавшую в Неву из канализации 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Росприроднадзор по Северо-Западу проверяет странное белое вещество, попавшее в Неву из канализации, сообщает пресс-служба ведомства. На загрязнение Невы у Литейного моста пожаловались очевидцы.
Специалисты Росприроднадзора выехали к дому №2 по набережной Кутузова и установили, что сточные воды белого цвета сливаются в Неву из канализации. Эксперты взяли пробы и воды и увезли в лабораторию на проверку. Результаты исследования станут известны через полторы недели. Тогда же специалисты дадут оценку влияния сброса на состояние Невы.
«По результатам анализов будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.
Росприроднадзор по СЗФО работает на реке Неве Государственные инспекторы Департамента Росприроднадзора по СЗФО осуществили оперативный выезд к реке Неве в районе набережной Кутузова, дом 2. Поводом для выезда послужила информация, направленная очевидцами в СМИ, о поступлении сточных вод белесого цвета в реку. При осмотре места предполагаемого сброса установлено, что в данном месте находится выпуск ЦО-13, находящийся на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Выпуск заглублен. В момент осмотра сброс белесых сточных вод продолжался. Специалисты экспертной лаборатории Росприроднадзора произвели отбор проб в канализационном колодце по адресу: набережная Кутузова, 2-4, а также выше и ниже по течению реки для оценки влияния сброса на состояние водного объекта. Результаты лабораторного исследования проб будут известны через полтора недели. По результатам анализов будет принято процессуальное решение. #РосприроднадзорСЗФО#Нева#загрязнение#выезд#проверка#отборпроб#сброс#
Публикация от Росприроднадзор по СЗФО (@rpn_szfo) 14 Апр 2018 в 11:05 PDT
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге горожане пожертвовали для бездомных 200 тысяч рублей В конце апреля в Петергофе включат фонтаны В пасхальную ночь в Петербурге метро перевезло 17,5 тысяч человек
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой34
10 запоминающихся сериалов5
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий5
Топ-7 фильмов про виртуальную реальность4
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение