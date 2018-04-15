Росприроднадзор изучает белую жидкость, попавшую в Неву из канализации

Росприроднадзор по Северо-Западу проверяет странное белое вещество, попавшее в Неву из канализации, сообщает пресс-служба ведомства. На загрязнение Невы у Литейного моста пожаловались очевидцы.

Специалисты Росприроднадзора выехали к дому №2 по набережной Кутузова и установили, что сточные воды белого цвета сливаются в Неву из канализации. Эксперты взяли пробы и воды и увезли в лабораторию на проверку. Результаты исследования станут известны через полторы недели. Тогда же специалисты дадут оценку влияния сброса на состояние Невы.

«По результатам анализов будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.

Росприроднадзор по СЗФО работает на реке Неве Государственные инспекторы Департамента Росприроднадзора по СЗФО осуществили оперативный выезд к реке Неве в районе набережной Кутузова, дом 2. Поводом для выезда послужила информация, направленная очевидцами в СМИ, о поступлении сточных вод белесого цвета в реку. При осмотре места предполагаемого сброса установлено, что в данном месте находится выпуск ЦО-13, находящийся на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» . Выпуск заглублен. В момент осмотра сброс белесых сточных вод продолжался. Специалисты экспертной лаборатории Росприроднадзора произвели отбор проб в канализационном колодце по адресу: набережная Кутузова, 2-4, а также выше и ниже по течению реки для оценки влияния сброса на состояние водного объекта. Результаты лабораторного исследования проб будут известны через полтора недели. По результатам анализов будет принято процессуальное решение. #РосприроднадзорСЗФО#Нева#загрязнение#выезд#проверка#отборпроб#сброс#

Публикация от Росприроднадзор по СЗФО (@rpn_szfo) 14 Апр 2018 в 11:05 PDT