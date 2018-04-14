Около 350 воспитанников центра «Сириус» написали «Тотальный диктант» в Сочи

СОЧИ, 14 апреля. / ТАСС /. Свыше 350 школьников из разных регионов России, которые участвуют в образовательном центре «Сириус» в научной, творческой и спортивной программах, проверили свою грамотность на единственной в Сочи площадке международной акции «Тотальный диктант» в образовательном центре «Сириус».

Диктант прошел в зале главного корпуса «Сириуса», где обычно проходят лекции приглашенных ученых, ребятам выдали планшеты, чтобы писать было удобнее. В акции на этой площадке участвовали только ребята из «Сириуса» — школьники, приехавшие в центр из разных регионов России. " [Диктант писали] около 350 российских школьников, которые обучаются у нас по разным направлениям. Свою грамотность проверили и физики, и лирики", — пояснил ТАСС представитель пресс-службы.

"Я думаю, для ребят это очень серьезное испытание. Но, не зная букваря, невозможно называться русским человеком", — отметил он после окончания диктанта.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина . Цель работы центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатное. Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.

В галерее и гостинице

Если в Сочи площадка была открыта только для ребят «Сириуса», то в других муниципалитетах края написать диктант могли все желающие. В городе Армавире их оказалось неожиданно много: сначала хотели задействовать только библиотеку, но когда поняли, что мест не хватает, обратились в расположенный рядом выставочный зал. Здесь накануне как раз открылась выставка художника из кубанского райцентра Кропоткин Ивана Ботвинко, и диктант писали с видом на старинную суздальскую церковь, уголки Краснодарского края, ущелья Кавказа, просторы Ставрополья и другие российские пейзажи.

"Людей приобщаем еще и к искусству, будут писать диктант среди картин. Столов там не будет, но мы своими руками смастерили планшеты, на которые будет удобно закрепить бланк диктанта. Не ожидали, что будет столько народа, пришлось экстренно подключаться всем ответственным за диктант — сотрудникам библиотеки, самым нашим молодым и инициативным девчатам", — рассказала ТАСС завсектором по информатизации централизованной библиотечной системы Армавира Анна Иванова

Во второй раз желающих написать диктант принимает литературное кафе в Анапе. В Туапсе самая большая площадка, на 120 человек, расположилась в гостинице недалеко от берега моря, а в следующий раз планируется провести акцию прямо на набережной: организаторам в этом году удалось наладить плотный контакт с администрацией порта. Кроме того, на одной из площадок текст диктанта прочитал руководитель студии брейк-данса. Организаторы надеются, что его участие поможет привлечь к участию тех, кто обычно не интересуется акцией, например, спортсменов. В Геленджике отмечают, что проверить знания захотели многие горожане, люди среднего возраста и пенсионеры записывались на площадку чаще не через интернет, а лично.

Координаты «Тотального диктанта» в Краснодаре сознательно отказались от необычных локаций: людям удобнее писать диктант за столами. Вся «соль» на краснодарских площадках — в тех, кто читает диктант. Это, например, директор фестиваля современной культуры Geek Picnic Анна Ткачева , помощник мэра Владимир Вербицкий , популяризатор науки Серафима Чичева, координатор проектов по развитию электротранспорта и строительству ветропарков Алеся Иванова. «Мы приглашали тех, кто действительно помогает делать наш город лучше», — пояснила ТАСС один из организаторов Алена Чавычалова.

О диктанте

Ранее сообщалось, «Тотальный диктант» проходит с 2004 года, это ежегодная общественная культурная акция, цель которой — показать, что быть грамотным важно для каждого. В 2017 году «Тотальный диктант» прошел в 71 стране в 866 городах, участие в нем приняли более 200 тыс. человек. В этом году его пишут на всех шести континентах, включая сотрудников полярных станций, космонавты на международной космической станции, альпинисты и пассажиры самолетов.