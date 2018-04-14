Мемориал «Концлагерь „Красный“ станет участником Ночи музеев

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь „Красный“ в селе Мирное Симферопольского района в этом году впервые примет участие во всероссийской акции Ночь музеев. Она пройдет 19 мая. Об этом в эфире радио „Спутник в Крыму“ сообщил директор мемориала Сергей Жученко.

По его словам, в день акции на территории мемориала включат подсветку и подготовят для посетителей специальную программу, детали которой пока находятся в разработке.

»Такого опыта наш мемориал еще не имел. В этом году мы воспользуемся теми техническими возможностями, которые есть: наш мемориал в вечернее и ночное время подсвечивается, и это создает особую атмосферу на его территории. Возможно, в этот день мы приготовим для наших посетителей небольшую переносную выставку, в которой будут экспонироваться уникальные раритеты. Мы нуждаемся в опыте подобного рода и будем его применять", — сказал Жученко.

Он также сообщил, что в этом году по просьбе посетителей на территории мемориала появятся информационные стенды и Wi-Fi.

"Одно из предложений наших посетителей, над которым мы сейчас работаем — сделать Wi-Fi на территории комплекса. Сейчас мы решением этого вопроса занимаемся, технические варианты уже найдены. Кроме того, мы намереваемся расширить информационные данные о деятельности нашего комплекса, начиная от правил поведения и завершая краткими сведениями о тех объектах, которые возведены на его территории", — уточнил Жученко.