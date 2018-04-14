В Министерстве культуры РТ подвели итог руководства Айрата Сибагатуллина 

Сегодня президент республики подписал указ об отставке главы минкульта в связи с выходом на пенсию Сотрудники министерства вспомнили, что было сделано в период с 2011 по 2018 годы, когда на посту министра находился Айрат Сибагатуллин, ожидаемо сконцентрировавшись на достижениях. «Казанский репортер» публикует список реализованных ведомством проектов. СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Два объекта культурного наследия, расположенных на территории Республики Татарстан включены в Список Всемирного наследия. В 2014 году Болгарский историко-археологический комплекс включен в Список Всемирного наследия (Решение 38 СОМ 8В.42, принятый 38-1 сессией комитета всемирного наследия (Доха, 2014). В 2017 году в городе Краков решением 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО объект «Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска» включен в Список Всемирного наследия. В рамках Комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар» проведена масштабная работа, всего отреставрировано 16 объектов культурного наследия. В Свияжске это Братский корпус Иоанно-Предтеченского монастыря; здания Ремесленного училища и Пожарного обоза — в них открыты Художественная галерея и Информационно-туристический центр; Дом Крылова — в нем разместился Информационно-образовательный центр федерального университета; в Деревянном жилом доме по ул. Троицкой открыты новые музейные экспозиции, посвященные художнику Геннадию Архирееву и советскому быту Свияжска. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО Важнейшим показателем эффективности работы музеев является количество посетителей. Так, посещаемость постоянных экспозиций и выставок музеев республики с 2010 года значительно увеличилась и составила 6 млн 12 тыс.человек. К 2017 году увеличился и общий музейный фонд республики. Так, в 2010 году данный показатель составлял 1 715 701 единицу хранения, к началу 2018 года общий музейный фонд республики увеличился на 278 050 предметов и насчитывал 1 993 751 единицу хранения (из них 1 450 569 — предметы основного фонда). В период с 2011 по 2017 года также увеличилось количество крупных выставочных проектов, проводимыми музеями республики совместно с федеральными музеями страны, такими как Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Российский этнографический музей. В 2017 году в музеях Республики Татарстан были организованы 13 подобных крупных выставочных проектов. В 2017 году в Казани открыт региональный мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», который стал частью масштабного проекта, реализуемого при поддержке президента Российской Федерации В. Путина. В период 2011 — 2017 годов большое внимание уделялось развитию и надлежащему состоянию музейной инфраструктуры: состоялось открытие после завершения ремонтных и реставрационных работ Дома-музея В. И. Ленина, Музея Е. А. Боратынского, Музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина, презентация обновленной экспозиции Музея истории государственности Республики Татарстан. В настоящее время в соответствии с поручениями Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова ведутся ремонтно-реставрационные мероприятия в Литературном музее Г. Тукая, в музее Ш. Камала, реконструкция главного здания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Качественные изменения ожидаются и в экспозиции музея С. Сайдашева. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО За пять лет увеличилось количество зрителей в государственных театрально-зрелищных учреждениях РТ: 2011 — 1262,9 тыс.человек; 2017 –1 495,8 тыс.человек. Больше чем на четверть увеличилось количество новых постановок в государственных театрах РТ: 2011 — 52 спектакля; 2017 — 70 спектаклей. КИНЕМАТОГРАФИЯ Кинематограф Республики Татарстан представляет собой многофункциональную отраслевую структуру, в состав которой входят кинопрокат, кинопоказ, фильмопроизводство, система подготовки кадров, фестивальное движение и кинофикация. Каждое из направлений стабильно развивается, благодаря выстроенной системной работе. Благодаря реализации федеральной программы по поддержке кинотеатров в малых городах с численностью населения до 100 и 500 тыс. человек, реализуемой Федеральным Фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино), количество муниципальных районов Республики Татарстан, не охваченных регулярным стационарным кинопоказом, сократилось до 5 (Верхнеуслонский, Высокогорский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тукаевский МР). Всего в период с 2015 по 2017 гг. Фондом кино выделено 113 124 500 рублей на оснащение современным оборудованием 23 кинозалов. Из них на сегодняшний день начали работу 16 модернизированных кинозалов. Подготовкой кадров для киноотрасли занимается Казанский государственный институт культуры. Студенты института проходят практику в крупных кинопроизводящих компаниях России, обучаются на высших режиссерских курсах, ВГИКе и Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. В период с 2012 года по направлению Правительства Республики Татарстан на учебу в ведущие вузы направлены на обучение 16 молодых людей. В 2016 — 2017 годах Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова провела в Казани отбор абитуриентов для учебы на бесплатной основе. Татарстан вошел в число 5 регионов, которым была предоставлена такая возможность. В настоящее время в Академии обучается трое молодых ребят. Сотрудничество со Всероссийским государственным институтом кинематографии имени Сергея Герасимова (ВГИК), налаженное в 2015 году тоже имеет плоды. В 2015 — 2017 годах из Татарстана поступили по целевому набору поступило 7 человек, которые сегодня успешно обучаются на специальностях киноведение, драматургия, продюсерство, кинооператорство. В последние годы на базе 8 муниципальных киноучреждений создано 16 киноклубов, открылось 16 частных детских киношкол и киностудий (из них 14 — в Казани). Многие выпускники факультета кино и телевидения Казанского государственного института культуры остаются в профессии и работают на территории Татарстана, создавая качественные кинофильмы, входящие в конкурсную программу престижных российских и международных кинофестивалей и занимающие призовые места. За последние 5 лет количество заявок на Казанский международный фестиваль мусульманского кино возросло на 1,9 раза (2012 год — 400, 2017 — 782 заявки). Согласно независимому рейтингу Союза кинематографистов России Казань занимает 3-е место в России по киноактивности (проведение фестивалей, киномероприятий, форумов). ДОМА КУЛЬТУРЫ И СЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ С 2012 года в Татарстане реализуется программа строительства многофункциональных культурных центров (от 50 до 300 мест) в сельских населенных пунктах, с 2015 года действует программа капитального ремонта объектов культурного назначения. За этот период в рамках программных средств построено 257 клубов с общим объемом финансирования 2 625,47 млн рублей и капитально отремонтировано 114 объектов культуры на общую сумму 798,23 млн рублей. В том числе, в 2017 году построен 31 многофункциональный центр, капитально отремонтировано 44 объекта культурного назначения. В 2018 году запланировано строительство 28 и капитальный ремонт 42 объектов культуры на общую сумму 624,8 млн рублей. В 2017 году Республика Татарстан стала лауреатом Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», а Республиканский культурно-образовательный проект для учащихся начальной школы «Культурный дневник школьника» признан одним из лучших проектов по продвижению чтения. В 2017 году принят Закон Республики Татарстан от 26 мая 2017 года №34-ЗРТ «О нематериальном культурном наследии в Республике Татарстан», который вступил в силу с 1 января 2018 года. Утвержден целый ряд стратегических программ и концепций в сфере культуры. Министерство культуры Республики Татарстан выступает координатором по следующим государственным программам:— Государственная программа «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 — 2020 годы»;— Государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.10.2014 № 731, от 29.11.2014 № 930, от 12.12.2014 № 982);— Концепция долгосрочного развития театрального дела в Республике Татарстан на период до 2020 года. Утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.03.2013 № 180. За последние годы в Республике Татарстан реализованы следующие культурные проекты:— объявление города Казани культурной столицей тюркского мира 2014 года;— проведение Дней культуры Республики Татарстан в Москве;— проведение Всероссийской Спасской ярмарки;— проведение торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены», посвященного Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией;— создание государственного бюджетного учреждения культуры «Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник»;— открытие нового здания Татарского государственного театра кукол «Экият»;— открытие здания и основной сцены Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова после реконструкции;— запись антологии татарской музыки;— присуждение Альбине Шагимуратовой Российской национальной театральной премии «Золотая маска»;— сотрудничество с телеканалом «Mezzo»;— создание на базе Казанского государственного университета культуры и искусств Института кино и телевидения; — проведение Третьей Международной летней киношколы ВГИК в г. Казани. Утверждена Стратегия сохранения культурного наследия Республики Татарстан до 2030 года, разработанная во взаимодействии с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Ее целью является достижение сбалансированного решения вопросов сохранения культурного наследия и устойчивого развития территории Республики Татарстан для обеспечения гуманитарной безопасности общества. В рамках реализации Государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», Государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других язвков в Республике Татарстан» в республике ежегодно на государственном уровне проводятся татарский народный праздник «Сабантуй», русский фольклорный праздник «Каравон», праздник чувашской культуры «Уяв», фестиваль чувашей Закамья «Учук», удмуртской культуры «Гырон быдтон», мордовской культуры «Балтай», славянской культуры «Ивана Купалы», марийской культуры «Семык», кряшенской культуры «Питрау».