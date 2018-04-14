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Тракторы, экскаваторы и дорожные пылесосы представили на смотре техники в Егорьевске
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Тракторы, экскаваторы и дорожные пылесосы представили на смотре техники в Егорьевске 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
В субботу в подмосковном Егорьевске прошел смотр коммунальной техники, на которой представили тракторы, экскаваторы и дорожные пылесосы, выставка дала старт месячнику благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.
«14 апреля в Егорьевске прошел смотр коммунальной техники. Выставка дала старт месячнику благоустройства «Чистое Подмосковье», объявленному губернатором Московской области Андреем Воробьевым. На улице Тельмана сегодня были выстроены тракторы, экскаваторы, дорожные пылесосы, автовышки и другая спецтехника, находящаяся на балансе двух бюджетных учреждений округа», — говорится в сообщении.
Эти и другие машины каждый день поддерживают чистоту и комфорт на улицах округа, обеспечивают работу инженерных систем. Часть техники была приобретена совсем недавно, что, безусловно, скажется на качестве содержания территории.
«Все службы и техника на 100% готовы к работам в весенне-летний период», — сказал, подводя итоги смотра, первый заместитель главы администрации городского округа Денис Лубяной.
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