Тракторы, экскаваторы и дорожные пылесосы представили на смотре техники в Егорьевске

В субботу в подмосковном Егорьевске прошел смотр коммунальной техники, на которой представили тракторы, экскаваторы и дорожные пылесосы, выставка дала старт месячнику благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«14 апреля в Егорьевске прошел смотр коммунальной техники. Выставка дала старт месячнику благоустройства «Чистое Подмосковье», объявленному губернатором Московской области Андреем Воробьевым . На улице Тельмана сегодня были выстроены тракторы, экскаваторы, дорожные пылесосы, автовышки и другая спецтехника, находящаяся на балансе двух бюджетных учреждений округа», — говорится в сообщении.

Эти и другие машины каждый день поддерживают чистоту и комфорт на улицах округа, обеспечивают работу инженерных систем. Часть техники была приобретена совсем недавно, что, безусловно, скажется на качестве содержания территории.

«Все службы и техника на 100% готовы к работам в весенне-летний период», — сказал, подводя итоги смотра, первый заместитель главы администрации городского округа Денис Лубяной.