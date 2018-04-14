В Кремле состоится церемония вручения премии «Шансон года»-2019

Через неделю, 21 апреля, в Кремлевском Дворце состоится одно из ярких событий в музыкальной жизни страны — ХVII Церемония вручения премии «Шансон года». Гостей вечера ждут любимые исполнители, лучшие песни, необычные дуэты и главные музыкальные сенсации года.

Музыкальная премия «Шансон года» вручается ежегодно за особые достижения в области авторской песни. Лучших артистов года и лучшие песни здесь объявляют сами радиослушатели. В ходе народного голосования, которое проходит на «Радио Шансон», поклонники самого душевного жанра отдают свои голоса тем или иным исполнителям и песням.

В концерте примут участие: Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Александр Новиков, Ирина Круг, Сергей Трофимов, Михаил Бублик, Евгений Кемеровский, Александр Буйнов, Таисия Повалий, Евгений Григорьев, Гарик Кричевский, Игорь Саруханов, Вероника Андреева, Сергей Любавин, Татьяна Буланова, Виктор Королев, гр. Uma2rman, Рада Рай, Виктор Третьяков, Слава, гр. Лесоповал и другие полюбившиеся слушателям исполнители.

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