Ещё
В Кремле состоится церемония вручения премии «Шансон года»-2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кремле состоится церемония вручения премии «Шансон года»-2019 

Москва меняется 50 минут назад
Фото: Москва меняется
Через неделю, 21 апреля, в Кремлевском Дворце состоится одно из ярких событий в музыкальной жизни страны — ХVII Церемония вручения премии «Шансон года». Гостей вечера ждут любимые исполнители, лучшие песни, необычные дуэты и главные музыкальные сенсации года.
Музыкальная премия «Шансон года» вручается ежегодно за особые достижения в области авторской песни. Лучших артистов года и лучшие песни здесь объявляют сами радиослушатели. В ходе народного голосования, которое проходит на «Радио Шансон», поклонники самого душевного жанра отдают свои голоса тем или иным исполнителям и песням.
В концерте примут участие: Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Александр Новиков, Ирина Круг, Сергей Трофимов, Михаил Бублик, Евгений Кемеровский, Александр Буйнов, Таисия Повалий, Евгений Григорьев, Гарик Кричевский, Игорь Саруханов, Вероника Андреева, Сергей Любавин, Татьяна Буланова, Виктор Королев, гр. Uma2rman, Рада Рай, Виктор Третьяков, Слава, гр. Лесоповал и другие полюбившиеся слушателям исполнители.
Сообщение В Кремле состоится церемония вручения премии «Шансон года»-2019 появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
В День космонавтики в ТРЦ «Гагаринский» откроется 15-я бургерная #FARШ В честь Дня космонавтики в Москве проведут ретро-ралли «108 минут» В Москве могут установить памятник Дмитрию Хворостовскому
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой29
Классика и гениталии: что не так с нашим театром167
10 запоминающихся сериалов3
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий3
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение