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Дети катаются на плоту: ярославский двор затопило по колено
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Дети катаются на плоту: ярославский двор затопило по колено 

76.ru 48 минут назад
Фото: 76.ru
Когда спасатели проверяли паводки в Ярославской области, они, похоже, забыли заглянуть в посёлок Ярославка в Заволжском районе. Здесь жилой двор среди двух— и трёхэтажных домов затопило так, что в нём можно плавать только на лодке.
Или на плоту. Местная ребятня смастерила плот и добирается до качелей во дворе на нём.
— Детям играть негде, они смастерили плод и катаются по тухлой воде, которая никуда не уходит, — жалуется местная жительница Анастасия Герасимова. — Помогите нам, пожалуйста.
Двор серьёзно затопило
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