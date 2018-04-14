Дети катаются на плоту: ярославский двор затопило по колено

Когда спасатели проверяли паводки в Ярославской области, они, похоже, забыли заглянуть в посёлок Ярославка в Заволжском районе. Здесь жилой двор среди двух— и трёхэтажных домов затопило так, что в нём можно плавать только на лодке.

Или на плоту. Местная ребятня смастерила плот и добирается до качелей во дворе на нём.

— Детям играть негде, они смастерили плод и катаются по тухлой воде, которая никуда не уходит, — жалуется местная жительница Анастасия Герасимова . — Помогите нам, пожалуйста.

Двор серьёзно затопило