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Трое вологжан стали жертвами клещей
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Трое вологжан стали жертвами клещей 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
В Вологодской области начали фиксировать случаи присасывания клещей. За помощью к медикам обратились трое жителей региона.
Кровопийцы напали на жителей Вологды и Череповца. Среди пострадавших двое — дети. Чтобы не стать жертвой клещевой инфекции, медики рекомендуют сделать прививку. Как сообщает областной департамент здравоохранения, в этом году на вакцинацию из регионального бюджета выделено около 48 миллионов рублей. Часть вакцины уже закуплена и доставлена в поликлиники области. Бесплатно прививку поставят детям до 4 лет и взрослым из групп риска.
Также медики рекомендуют соблюдать элементарные меры предосторожности: при посещении зеленых зон пользоваться репеллентами, выбирать закрытую одежду, а, вернувшись домой, внимательно осмотреть себя и близких. В случае подозрения на укус клеща не заниматься самолечением, а немедленно обратиться в больницу, а саму особь сдать на лабораторное исследование.
Напомним, в Вологде в этом году обработают зелёные зоны от клещей на площади более 700 га.
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