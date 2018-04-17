Трое вологжан стали жертвами клещей

В Вологодской области начали фиксировать случаи присасывания клещей. За помощью к медикам обратились трое жителей региона.

Кровопийцы напали на жителей Вологды и Череповца. Среди пострадавших двое — дети. Чтобы не стать жертвой клещевой инфекции, медики рекомендуют сделать прививку. Как сообщает областной департамент здравоохранения, в этом году на вакцинацию из регионального бюджета выделено около 48 миллионов рублей. Часть вакцины уже закуплена и доставлена в поликлиники области. Бесплатно прививку поставят детям до 4 лет и взрослым из групп риска.

Также медики рекомендуют соблюдать элементарные меры предосторожности: при посещении зеленых зон пользоваться репеллентами, выбирать закрытую одежду, а, вернувшись домой, внимательно осмотреть себя и близких. В случае подозрения на укус клеща не заниматься самолечением, а немедленно обратиться в больницу, а саму особь сдать на лабораторное исследование.

Напомним, в Вологде в этом году обработают зелёные зоны от клещей на площади более 700 га.