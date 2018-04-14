Третья международная мотовыставка ЮМЭКС 2018

Каждый год, 31-го декабря, мы с друзьями ходим в баню. Эта фраза из кинофильма «Ирония судьбы или С лёгким паром» знакома, кажется, даже тем, кто и не знает про такую страну как СССР, во времена которого была снята данная кинокартина. Однако возможно, что в скором времени всё мотосообщество Кубани и не только, рассказывая о весне, будет говорить подобным образом: «Каждый год, весной, мы открываем мотосезон выставкой ЮМЭКС».

В 2018 году главное, не побоимся этого слово, мотошоу страны, прошло в первый полноценный уикэнд второго весеннего месяца — с 6 по 8 апреля. На три дня кубанская столица, в целом, и выставочный комплекс «Кубань-ЭКСПОЦЕНТР», в частности, стали своеобразной меккой для мототранспорта и мотоциклистов страны — в Краснодаре прошла третья международная мотовыставка ЮМЭКС 2018 (ЮгМотоЭкспо), являющаяся самым масштабным и самым крупным профильным мероприятием Юга России.

Мотоциклы, мотоциклисты, мотоциклистки, и даже их мотодети… Возраст посетителей выставки ЮМЭКС-2018 можно описать очень просто — от мала до велика. Причём и маленькие и большие гости шоу смогли найти для себя занятия, как говорится, и по возрасту, и по интересам. Мужчины — смотрели на мотоциклы, женщины — интересовались, в том числе, мотоодеждой, дети — смотрели во все глаза! Особенно маленькие зрители, ибо их взору открывались такие вещи, о которых их родители, особенно вышедшие из Советского Союза, могли только мечтать — например, педальные машинки, бережно собранные и отреставрированные одним из участников выставки. Причём были среди этих машинок разные версии, даже длиннобазная шестиколёсная.

Естественно, что только мотоциклами выставка ЮМЭКС 2018 не ограничилась. Были и другие представители двухколёсного мира — велосипеды, скутеры… А также трициклы, ATV, малокубатурная техника, а так же ретро-модели. Были представители полиции и МЧС , представившие свои специальные мотоциклы. Например, Honda VFR 1200 X, хотя «Хонда» здесь — только база. Официально этот байк зовётся «Оперативное высокоманёвренное транспортное средство», или «Пожарно-спасательный мотоцикл», который оснащён GPS, системой ГЛОНАСС, ранцевой установкой пожаротушения и порошковым огнетушителем. Такой вот мобильный огнеборец.

В этом году организаторы мотовыставки ЮМЭКС 2018 приняли в свои ряды не только создателей велоконцептов, но и представителей четырёхколёсного мира — один из стендов явил зрителям два умопомрачительных хот-рода, которые представил краснодарский музей ретро-автомобилей. Эти автомобили, к тому же, стали полноправными участниками конкурса «Кастом Жатва», который проводился в рамках выставки, и выиграли в номинации «Лучший стенд». Порталу «За Рулём — Кубань» удалось узнать, что эти шедевры «автомобильного кастома» приехали в Краснодар по частям.

Помимо прочего, на выставке ЮМЭКС 2018 можно было увидеть и пообщаться с представителями различных тюнинг-ателье, готовых сделать из любого двухколёсного «коня» настоящего зверя. Хотя для этого иногда достаточно всего лишь… правильно раскрасить байк. Заказчиками аэрографии, как мы выснили, чаще являются именно владельцы мотоциклов, которые часто относятся к своему транспорту как к любимой игрушке. Об этом нам рассказал Михаил из Custom Graphics.

Вообще же конкурс «Кастом Жатва» можно назвать «гвоздём программы» на выставке ЮМЭКС 2018. Более 20 оригинальнейших байков, созданных руками гаражных мастеров и выставленных перед главной сценой мотошоу, ни на секунду не оставались без внимания зрителей и участников. Причём все, кто пришёл в «Кубань-ЭКСПОЦЕНТР», намотали вокруг участников конкурса «Кастом Жатва» не один километр. А посмотреть было на что — каждый из проектов был по своему оригинален и в чём-то лучше остальных.

Однако и в этом месте всеобщего интереса была своя звезда — это проект краснодацев из Gaz Custom на базе Harley-Davidson Softail. Этот байк стал настоящим центром притяжения — зрители, даже переключившись на другие экспонаты, всё равно поворачивали головы и снова рассматривали этот концепт, а участники и представители СМИ по очереди задавали авторам один и тот же вопрос — как вы это сделали? И представители портала «За Рулём — Кубань» были одними из первых.

Григорий (Gaz Custom): «Полгода мы проектировали и моделировали, ещё полгода — производство. Практически каждая деталь была создана нами, что не могли — заказывали на предприятиях в России. Электроника — европейская. Бак и заднее крыло полностью сделаны из карбона. Мы всё обкатывали и тестировали, пробег у мотоцикла — 500 км. Можно сравнивать байк с мотоциклом Бэтмена, можно с космическим шаттлом… Цель проекта — показать, как может выглядеть мотоцикл Harley-Davidson при сохранении конструкции рамы. Так мы видим автомобильный и мотоциклетный дизайн в будущем. В частности, это отказ от рубленых форм и переход к более плавным и обтекающим».

В последний день выставки ЮМЭКС 2018 были объявлены победители «Кастом Жатвы» в 12-ти номинациях. Жюри конкурса оценивало такие критерии, как техническое совершенство, дизайн, проработка деталей, инновационность и даже пригодность к эксплуатации. В итоге победителями стали:

Номинация Работа Мастерская

1. Three Wheels трайк «Мамонт» Мамонт Motors

2. Metric Зеленый шершень Barmaley Motors

3. Crazy Bike Крыса Sostaff Custom

4. Modified Harley-Davidson WASP Kustom Klan Krasnodar

5. Born In USSR Сustom 82 Эдуард Костюк

6. Лучшая Аэрография Rocker Wolf Mechanics

7. Best Paint

Gold Rock

8. Street Performance Сlockwork Orange Konigmoto

9. Caferacer Suzява СКЭП

10. Велокастом Cavalletta Harees Frame and Fork

11. Hotrod

Музей ретро автомобилей

12. Freestyle HD Softail Carbon Gaz Custom

Стоит отметить, что третья выставка ЮМЭКС стала первой для мастеров, делающих велокастомы. Ну а что касается главной номинации — «Best OF Show», то абсолютным победителем, как предсказывали многие, стал проект Harley-Davidson Softail Carbon от Gaz Custom.

Также посетители выставки ЮМЭКС 2018 в течение всех трёх дней шоу могли насладиться не только выставленными байками, но и оценить мастерство владения двухколёсной техникой — в рамках мероприятия прошли показательные выступления резидентов команды Legent Stunt Team, которые, кстати, демонстрировали свои трюки не только на мотоциклах, но и на квадроциклах.

Как рассказал нашему порталу один из выступавших — Григорий Талдыкин, при выполнении различных элементов особой разницы в количестве колёс нет. Главное — подготовка райдера.

Григорий Талдыкин (Legent Stunt Team): «Трудно сказать. Мотоцикл и квадроцикл — настолько разные вещи, но при этом органично дополняющие друг друга. Правда на квадроцикле физически сложнее. В России от силы 15 человек выступают на квадроциклах, а на мотоциклах — около 50 соревнующихся в трюковой езде. В любом случае, главное помнить о безопасности, заниматься без фанатизма — всему можно научиться и перенять опыт у старшего поколения райдеров. А самым популярным у райдеров во всём мире является Kawasaki 636».

И ещё немного мотоспорте. Одним из почётных гостей на торжественной церемонии открытия выставки ЮМЭКС 2018 стал исполнительный директор федерации мотоциклетного спорта России Никита Александрович Теппер, напомнивший участникам и гостям шоу об этапе чемпионата мира по мотокроссу, который пройдёт на Кубани в конце апреля. Однако портал «За Рулём — Кубань» интересовали более высокие «материи». Как известно, в России уже проводится этап главного четырёхколёсного гоночного чемпионата, и у Никиты Александровича мы спросили о самом престижном двухколёсном турнире — шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP, который, оказывается, тоже планируют проводить в нашей стране.

Исполнительный директор федерации мотоциклетного спорта России Никита Теппер: «MotoGP конечно в планах. Сегодняшние трассы не позволяют без перестроек проводить в России данный турнир. Сочинская трасса слишком опасная, Москва в теории может, но тоже слишком опасно. В настоящее время идёт строительство нескольких трасс, на Юге и на Севере России, поэтому в теории у нас есть возможность… Всё также зависит от финансов — провести MotoGP не так уж и дёшево. Но бизнес в мотоспорте заинтересован. Я надеюсь, что MotoGP придёт в Россию в ближайшую пятилетку».

В общении с гостями и участниками выставки, мы несколько раз поднимали вопрос безопасности. О ней говорил и присутствовавший на церемонии открытия начальник отдела ГИБДД полковник полиции Олег Николаевич Богун, напомнивший байкерам о необходимости соблюдать ПДД. А организатор выставки ЮМЭКС 2018, московский журналист и путешественник, мотоциклист с двадцатилетним стажем Дмитрий Хитров, отвечая на наш вопрос о поведении мотоциклистов на дороге, сказал, что байкерам стоит помнить о том, что жизнь может быть длинной и прекрасной.

Дмитрий Хитров: «Молодые учатся на примере старших товарищей. Задача опытных мотоциклистов показывать — как надо и как не надо. Главное помнить, что тебя ждут дома. Не стоит лишний раз рисковать. Жизнь может быть длинной и прекрасной».

В продолжении разговора о прекрасной и долгой жизни, хочется ещё раз попросить байкеров быть аккуратными на дороге. Ибо выставка ЮМЭКС 2018, по словам Дмитрия Хитрова, признана удачной, а значит через год, в 2019-м, Краснодар на несколько дней снова превратится в главный мотогород страны, и все любители двухколёсной техники снова встретятся в кубанской столице, и откроют очередной мотосезон выставкой ЮМЭКС! Закончить же данную статью позвольте словами Дмитрия Хитрова.

Дмитрий Хитров: «Юг России просто обязан быть главным мотоциклетным центром страны. Здесь есть чудесные дороги, чудесные места, куда по этим дорогам можно добраться. Здесь есть море. Здесь есть солнце. Здесь чудесные люди, красивые девушки, вкусная еда. Развивайте свой край в плане мотокультуры и мотобизнеса, не ленитесь идти вперёд и всё получится!»

Всем мира на дорогах и удачного сезона!