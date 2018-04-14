Амазонки по пятницам: Загреб встречает гостей

В эти самые дни в столице Хорватии проходит 15-й Международный автосалон Zagreb Auto Show 2018. На 70 000 квадратных метрах выставочных площадей в 14 павильонах комплекса «Загребская ярмарка» свои стенды представили 463 экспонента из 34 стран мира. Свои последние модели на Загребский автосалон привезли 85 производителей легковых и грузовых автомобилей, мото и квадроциклов, автобусов и автодомов. Посетителей выставки ждет рекордное количество мировых, европейских и национальных премьер и вице-премьер общим числом 133.

Помимо репрезентативного выставочного сегмента организаторы Zagreb Auto Show 2018 подготовили разнообразную деловую и шоу-программу, включая соревнования по мототриалу, дрифтингу, автомодельному спорту и автозвуку, конкурс автотюнига, парад и выставку старинных автомобилей, ток-шоу и панельные дискуссии. Организаторы автошоу ожидают около 150 тысяч посетителей, которых по доброй традиции будут прекрасные хорватские девушки. Окунуться в атмосферу Zagreb Auto Show 2018 можно, заглянув в нашу фотогалерею.

С наступающими выходными! И до следующей пятницы.