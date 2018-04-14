Ещё
Праздник мира и добра: Казахи отпраздновали Наурыз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Праздник мира и добра: Казахи отпраздновали Наурыз 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 14 апреля, в Московском дворце пионеров, в рамках городского Детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» прошел День казахской культуры. Основной тематикой мероприятия стал праздник Наурыз.
Для гостей Московского дворца пионеров фонды «Казахская диаспора» и «Этногармония» приготовили богатую развлекательную программу. Посетители празднования могли попробовать себя в мастер-классах по прикладному творчеству, изготовив из подручных материалов аппликации и украшения с казахскими мотивами.
Кроме этого, для всех желающих были открыты выставки детского творчества, национальных сувениров и фотоискусства. Любителям активного времяпрепровождения предлагали поучаствовать в традиционной казахской борьбе на поясах.
На концерте в честь Дня казахской культуры выступили артисты казахской общины Москвы и специально приехавшие из Казахстана гости, открыл его руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
— Мне очень приятно, что наш фестиваль «Мой дом — Москва», который проходит уже второй сезон, пользуется популярностью. Я уверен, что многие из тех, кто сегодня выступит на сцене Большого концертного зала Московского дворца пионеров, покажут свои таланты и на гала-концерте, который состоится в июне, — отметил Виталий Сучков.
Приветственные слова прозвучали и от советника посольства Республики Казахстан в России Даурена Диярова.
— Наурыз — праздник мира и добра. Он приносит в нашу жизнь свет. Я желаю всем здесь присутствующим и их близким мира и надеюсь, что мы сможем, отбросив все свои заботы, отметить этот праздник, — сказал Даурен Дияров.
Во время концерта на сцене было представлено множество традиционных казахских танцевальных и песенных номеров. Свои вокально-хореографические композиции представили участницы группы «Культура мира», показавшие зрителям традиционные пляски «Кииз-басу», «Гакку» и «Рухты ару». Также на концерте свое владение домброй показал актер Ахметхан Жуматай.
Завершилось празднование награждением всех участников праздника. Призы лауреатам вручила участница конкурса «Miss Asia Russia — 2017» Салтанат Сулейменова.
Вечерняя Москва: последние новости
Грамотность вызывает доверие Круглый стол: «Выбираем настоящие пряники. Советы экспертов» Встречи с писателями, литературный квест и технологии виртуальной реальности: московские читальни готовятся к акции «Библионочь»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой30
Классика и гениталии: что не так с нашим театром171
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий3
10 запоминающихся сериалов5
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение