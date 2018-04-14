Праздник мира и добра: Казахи отпраздновали Наурыз

В субботу, 14 апреля, в Московском дворце пионеров, в рамках городского Детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» прошел День казахской культуры. Основной тематикой мероприятия стал праздник Наурыз.

Для гостей Московского дворца пионеров фонды «Казахская диаспора» и «Этногармония» приготовили богатую развлекательную программу. Посетители празднования могли попробовать себя в мастер-классах по прикладному творчеству, изготовив из подручных материалов аппликации и украшения с казахскими мотивами.

Кроме этого, для всех желающих были открыты выставки детского творчества, национальных сувениров и фотоискусства. Любителям активного времяпрепровождения предлагали поучаствовать в традиционной казахской борьбе на поясах.

На концерте в честь Дня казахской культуры выступили артисты казахской общины Москвы и специально приехавшие из Казахстана гости, открыл его руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков

— Мне очень приятно, что наш фестиваль «Мой дом — Москва», который проходит уже второй сезон, пользуется популярностью. Я уверен, что многие из тех, кто сегодня выступит на сцене Большого концертного зала Московского дворца пионеров, покажут свои таланты и на гала-концерте, который состоится в июне, — отметил Виталий Сучков.

Приветственные слова прозвучали и от советника посольства Республики Казахстан в России Даурена Диярова.

— Наурыз — праздник мира и добра. Он приносит в нашу жизнь свет. Я желаю всем здесь присутствующим и их близким мира и надеюсь, что мы сможем, отбросив все свои заботы, отметить этот праздник, — сказал Даурен Дияров.

Во время концерта на сцене было представлено множество традиционных казахских танцевальных и песенных номеров. Свои вокально-хореографические композиции представили участницы группы «Культура мира», показавшие зрителям традиционные пляски «Кииз-басу», «Гакку» и «Рухты ару». Также на концерте свое владение домброй показал актер Ахметхан Жуматай.

Завершилось празднование награждением всех участников праздника. Призы лауреатам вручила участница конкурса «Miss Asia Russia — 2017» Салтанат Сулейменова.