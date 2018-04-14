Ансамбль песни и пляски ВДВ проведет шесть концертов для участников военного парада на Красной площади

Мероприятия с участием артистов ансамбля будут проводиться в населенных пунктах Алабино и Медвежьи Озера, а также городах Зеленоград, Коломна и Наро-Фоминск.

Во время подготовки парадных расчетов к главному событию в Москве, которое состоится 9 мая, в шести населенных пунктах Московской области Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск (ВДВ) проведет большие праздничные концерты для представителей всех видов и родов войск, которые заслужили почетное право участвовать в военном победы на Красной Площади.

Мероприятия с участием артистов ансамбля в населенных пунктах Алабино и Медвежьи Озера, а также городах Зеленоград, Коломна и Наро-Фоминск будут проводиться в рамках культурно-досуговых мероприятий, организованных командованием ВДВ для участников военного парада, прибывших из различных городов России.

Директор и художественный руководитель ансамбля песни и пляски ВДВ — заслуженный артист Российской Федерации Вячеслав Омельянов сообщил, что в репертуаре полуторачасовых концертных программ — известные песни, которые с большим воодушевлением будут встречены зрителями. В программе будут звучать не только эстрадные, но и авторские произведения ансамбля ВДВ.

«Продемонстрированные художественные номера вызовут живой отклик зрителей, которые всегда во время наших выступлений чутко реагируют на происходящее на сцене, награждая артистов аплодисментами», — заключил руководитель ансамбля ВДВ.

Первые два концерта состоятся завтра, 15 апреля, в 11:00 и 16:00 для парадных расчетов Рязанского высшего воздушно-десантного училища и для 331-го парашютно-десантного полка ВДВ.