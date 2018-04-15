День 15 апреля в истории

День специалиста по радиоэлектронной борьбе.

Профессиональный праздник Вооруженных Сил РФ, установленный указом Президента РФ от 31 мая 2006 года.

Дата выбрана не случайно: в этот день в 1904 году впервые в отечественной истории были применены средства радиоэлектронной борьбы. При обороне Порт-Артура в ходе Русско-японской войны связисты эскадренного броненосца «Победа» и флотской телеграфной станции на Золотой горе, поставив радиопомехи, сорвали обстрел русской эскадры и крепости японскими броненосными крейсерами «Ниссин» и «Касуга», корректируемый по радио. Этот случай стал началом становления и развития радиоэлектронной борьбы в Вооруженных Силах России.

Международный день культуры.

В этот день в 1935 году в Вашингтоне был подписан договор «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», более известный как Пакт Рериха. Он стал первым в истории международным договором о защите культурного наследия. Впоследствии договор лег в основу многих документов современного международного сотрудничества в области охраны культурного наследия. В частности, «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» и «Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия».

В 1998 году с инициативой отмечать в день подписания Пакта Рериха Международного дня культуры выступила общественная организация Международная Лига защиты культуры, которая была учреждена Международным центром Рерихов в 1996 году.

62 года назад (1956) в Москве был создан театр «Современник».

92 года назад (1926) было принято постановление Президиума ЦИК СССР «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане».

Впервые о своих правах на арктические территории Россия заявила в сентябре 1916 года: министерство иностранных дел направило зарубежным странам ноту о включении в состав своей территории всех земель, «расположенных к северу от азиатского побережья Российской Империи».

Постановление от 15 апреля 1926 года окончательно определила границы советской арктической зоны. В документе было сказано, что «территорией Союза ССР являются все как открытые, так и могущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане к северу от побережья Союза ССР до Северного полюса в пределах между меридианом 320 градусов 4 мин. 35 сек. восточной долготы от Гринвича, проходящим по восточной стороне Вайда-губы через триангуляционный знак на мысу Кекурском, и меридианом 168 градусов 49 мин. 30 сек. западной долготы от Гринвича, проходящим по середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы островов Диомида в Беринговом проливе». Исключение делалось только для территорий, принадлежность которых иностранным государствам было ранее признано советскими властями. Речь шла об архипелаге Шпицберген и острове Медвежий, которые были закреплены за Норвегией Парижским договором от 9 февраля 1920 года.

В Черногории пройдут президентские выборы.

Жители страны в третий раз будут выбирать главу государства. На этот пост претендуют семь кандидатов, среди которых экс-президент и экс-премьер страны Мило Джуканович, кандидат от оппозиции Младен Боянич и депутат Социал-демократической партии страны Драгиня Вуксанович.

Президент Черногории избирается сроком на пять лет. Одно и тоже лицо может быть избрано на этот пост лишь дважды.

5 лет назад (2013) в Бостоне во время ежегодного международного марафона произошел теракт.

В толпе болельщиков с интервалом в 12 секунд произошли два взрыва, в результате которых погибли три человека, более 260 — получили ранения.

В организации теракта обвинялись братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. 19 апреля 2013 года при задержании Тамерлан был застрелен, а Джохар — ранен и арестован. В 2015 году жюри присяжных приговорило его к смертной казни за организацию теракта на Бостонском марафоне. До приведения приговора в исполнение Джохар Царнаев содержится в тюрьме строгого режима в г. Флоренс (штат Колорадо).

67 лет назад (1951) в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира».

Его организовал английский продюсер Эрик Морли. На звание самой красивой девушки в мире претендовало 30 конкурсанток. Победительницей стала шведка Керстин Хоканссон. В качестве приза она получила чек на 1 тысячу фунтов и ожерелье.