Актрисе Клаудии Кардинале исполняется 80 лет

РИМ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова /. Итальянская актриса Клаудия Кардинале отмечает в воскресенье 80-летие. Кардинале будут поздравлять на сцене театра «Сан-Карло» в Неаполе.

По ее признанию, такой праздник для нее стал сюрпризом, хотя сама она сейчас играет в неаполитанском театре «Аугустео» в комедии «Странная пара» современного американского драматурга Нила Саймона. Идея постановки, по ее словам, принадлежит режиссеру Паскуале Скуитьери, с которым ее долго связывали личные и творческие отношения. Он скончался в феврале прошлого года, и хотя пара давно распалась, актриса всегда с теплотой говорит об их союзе и посвятила эту работу Скуитьери.

С удовольствием Кардинале вспоминает и опыт работы с советским режиссером Михаилом Калатозовым в «Красной палатке», совместном советско-итальянском фильме 1969 года об истории крушения в Арктике дирижабля «Италия» в 1928 году. Своими воспоминаниями актриса поделилась накануне дня рождения в интервью ТАСС.

"Эта работа незабываема, для меня это стало особым опытом. Я — южанка из Средиземноморья, оказалась в ледяном климате", — вспоминает актриса, сыгравшая единственного вымышленного персонажа — медсестру Валерию, влюбленную в метеоролога Мальмгрена, погибшего в экспедиции. «До сих пор помню тот холод, и все беспокоились обо мне, потому что я родом из Африки, а я чувствовала себя хорошо! На съемочной площадке была прекрасная атмосфера и из-за холода немало водки!» — рассказала Кардинале.

Картина «Красная палатка», в которой постаревший генерал Нобиле спустя 40 лет восстанавливает детали своей неудачной экспедиции и вспоминает о судьбе товарищей, стал первым в СССР кинопроектом, снятым и профинансированным совместно с западной стороной. Премьера состоялась сперва в Риме накануне католического Рождества (24 декабря) 1969 года, и лишь через четыре месяца ленту увидели советские зрители. Для итальянского варианта музыку написал кинокомпозитор Эннио Морриконе

Не дива, а обычный человек

Если в Италии о «советской» работе Кардинале знают далеко не все, в Советском Союзе ее Валерия полюбилась навсегда, для многих мужчин она стала идеалом красоты. Хотя сама Кардинале говорит, что никогда не считала себя красивой. А еще она просит не называть ее дивой, потому что говорит о себе как об «обычном человеке, как и многие остальные».

Кардинале родилась в Тунисе в семье выходцев из Сицилии. В кино она попала случайно. Ее дебютом стала небольшая роль в комедий «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (I soliti ignoti, 1958) Марио Моничелли

Затем последовали работы с большими итальянскими режиссерами. В частности, Кардинале участвовала в создании таких картин, как «Восемь с половиной» (8 с 1/2, 1963) Федерико Феллини, «Леопард» (Il Gattopardo, 1963) Лукино Висконти, «Однажды на Диком Западе» (C'era una volta il West, 1968) Серджо Леоне. За свою многолетнюю карьеру Кардинале работала во Франции, в частности, с Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо, с которыми сохранила дружеские отношения. Был у Кардинале и свой «американский период», но все же она оставалась европейской звездой.

Сейчас Кардинале почти все время живет во Франции, но, по собственному признанию, чувствует себя итальянкой. 15 апреля родился Леонардо Да Винчи . «Я этого не помнила. Здорово! Я чувствую себя итальянкой, я — итальянка», — сказала Кардинале.

На вопрос, что актриса сама себе пожелала бы в день рождения, Кардинале ответила: «Продолжать делать то, чем я всегда занималась. Путешествовать, встречаться с людьми, работать. А человечеству — больше мира и меньше границ».